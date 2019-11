Giorgio Tirabassi rompe il silenzio dopo il malore | ' Sto bene e in buone mani'

Giorgio Tirabassi : «Sto bene e sono in buone mani» : Giorgio Tirabassi, che solo due giorni fa è stato ricoverato per un infarto, è fuori pericolo e rassicura i suoi fan pubblicando un post sulla sua pagina Facebook. «Amici e conoscenti voglio tranquillizzare tutti. Sto bene e sono in buone mani», scrive. L’attore e regista romano, 59 anni, si trovava a Civitella Alfedena, nel cuore del Parco nazionale d’Abruzzo, per presentare il suo ultimo film Il grande salto, quando, poco prima dell’inizio, ...

Giorgio Tirabassi - sospiro di sollievo per l'attore romano : «È fuori pericolo». E lui scrive su Facebook : «Sto bene» : Giorgio Tirabassi è stato colpito da infarto ma ora è fuori pericolo. A riferirlo è l'agenzia Adnkronos, citando "fonti vicine alla famiglia". Nella mattinata,...

Giorgio Tirabassi su facebook : “Sto bene e in buone mani” : E’ fuori pericolo Giorgio Tirabassi. “Amici e conoscenti voglio tranquillizzare tutti: Sto bene e in buone mani”. Così sulla sua

Giorgio Tirabassi operato per infarto del miocardio : ‘Sto bene e sono in buone mani’ : È fuori pericolo l’attore Giorgio Tirabassi, 59 anni, operato ieri sera, 1 novembre, con urgenza, all’ospedale di Avezzano, per un “infarto del miocardio anteriore” che lo ha colto nel corso della presentazione del suo ultimo film “Il Grande Salto” nel comune di aquilano di Civitella Alfedena. Lo riferisce una nota dell’ufficio stampa della Asl provinciale dell’Aquila. L’attore e regista è ...

Giorgio Tirabassi - dopo l’infarto arriva il messaggio dall’ospedale : Venerdì primo novembre Giorgio Tirabassi è stato colpito da un infarto mentre si trovava nel Comune di Civitella Alfedana, in Abruzzo, per presentare il suo nuovo film, “Il Grande Salto”. arrivato a Civitella intorno alle 19, tre quarti d’ora più tardi l’attore e regista romano, 59 anni, ha accusato il malore. Portato immediatamente in ospedale, dopo essere stato soccorso da alcuni medici in sala, le sue condizioni sarebbero da subito apparse ...

Giorgio Tirabassi è fuori pericolo : "Sto bene e in buone mani..." : Giorgio Tirabassi, colpito da malore durante la serata di ieri, è fuori pericolo.L'attore romano è intervenuto personalmente, tramite la propria pagina Facebook ufficiale, per tranquillizzare tutti coloro che avevano espresso viva preoccupazione dopo la notizia del malore che l'ha colpito durante la presentazione del suo primo film da regista, Il grande salto, in corso a Civitella Alfedena, provincia dell'Aquila.prosegui la letturaGiorgio ...

Giorgio Tirabassi dopo il malore : "Sto bene e sono in buone mani" : “Amici e conoscenti, voglio tranquillizzare tutti… Sto bene e in buone mani”. Con queste poche parole, affidante a un messaggio su Facebook, l’attore 59enne Giorgio Tirabassi fa sapere che è fuori pericolo. Ricoverato nella serata di venerdì all’ospedale di Avezzano in seguito a un infarto, Tirabassi – come fanno sapere direttamente dalla Asl – è attualmente ricoverato nel reparto di Utic-cardiologia ed emodinamica. Le sue condizioni al momento ...

L’attore Giorgio Tirabassi operato per infarto - è fuori pericolo : fuori pericolo Giorgio Tirabassi, operato ieri sera con urgenza, all’ospedale di Avezzano, per un “infarto del miocardio anteriore” che lo ha colpito durante la presentazione del suo ultimo film “Il Grande Salto” a Civitella Alfedena: lo spiega una nota dell’ufficio stampa della Asl provinciale dell’Aquila. L’attore 59enne è attualmente ricoverato nel reparto di Utic-cardiologia ed emodinamica del ...

Le prime parole di Giorgio Tirabassi dopo l'infarto : "Sto bene e in buone mani" : “Amici e conoscenti voglio tranquillizzare tutti. Sto bene e in buone mani”, scrive Giorgio Tirabassi sulla sua pagina Facebook, tranquillizzando amici e ammiratori dopo l’infarto che lo ha colpito ieri sera, durante la presentazione del suo primo film da regista a Civitella Alfedena (l’Aquila).Durante la presentazione della pellicola “Il grande salto”, l’attore 59enne ha avuto un malore ed è ...

Filippo Tirabassi - figlio Giorgio/ Sulle orme del padre : 'lasciamogli tempo' : Filippo Tirabassi, il figlio di Giorgio, Sulle orme del padre. 'lasciamogli il tempo di decidere', aveva dichiarato Giorgio in una recente intervista.

Giorgio Tirabassi ultime notizia sul suo stato di salute - operato d’urgenza è ricoverato in terapia intensiva - ma è fuori pericolo : Una bella notizia per la famiglia e per tutti i fan di Giorgio Tirabassi il famosissimo attore di 59 anni ieri colto da un gravissimo malore. Secondo le ultime notizie Giorgio Tirabassi sarebbe fuori pericolo. L’attore e regista è ancora ricoverato nell’ospedale di Avezzano dove è stato sottoposto a un lungo e delicato intervento. L’attore è ora ancora nel reparto di terapia intensiva ma i medici hanno dichiarato che è fuori ...

Giorgio Tirabassi rassicura i fan dopo l’infarto : il messaggio sui social : L’attore ha avuto un malore durante la presentazione del suo primo film da regista, a Civitella Alfedena, in provincia...

Giorgio Tirabassi non è più in pericolo di vita : l'attore ha già fatto le prime telefonate : Giorgio Tirabassi non è in pericolo di vita dopo l'infarto che l'ha colto improvvisamente ieri in Abruzzo. Tanta paura per uno degli attori italiani più amati, che dopo il malore è stato trasportato ad Avezzano dove è stato operato d'urgenza. l'attore si trovava a Civitella Alfedena, piccolo comune nei pressi de L'Aquila, dove doveva presentare il suo primo film da regista. A pochi minuti dall'evento si è sentito improvvisamente male ed è stato ...

Come sta Giorgio Tirabassi dopo l’infarto : operato d’urgenza : Come sta Giorgio Tirabassi dopo l’infarto: operato d’urgenza, ha ripreso conoscenza e ha parlato al telefono Giorgio Tirabassi, Come rende noto il Corriere della Sera, è stato operato d’urgenza e sarebbe fuori pericolo di vita. L’attore 59enne, ieri, durante la serata di presentazione del suo primo film da regista (“Il grande salto”), è stato colto […] L'articolo Come sta Giorgio Tirabassi dopo ...