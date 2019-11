Fonte : ilnapolista

(Di domenica 3 novembre 2019) Nella sua consueta rubrica domenicale, “Sette giorni di cattivi pensieri”,su Repubblica parla del Var. Se uno strumento chefare togliere dubbi e veleni non fa nulla di tutto questo, oppure lo fa a intermittenza, mi sembra già unabocciatura. Ammettiamo che il viluppo Kjaer-Llorente non fosse di facile interpretazione, tant’è che la Gazzetta è certa che non ci fosse il rigore, mentre molti altri, non necessariamente tifosi del Napoli, pensano il contrario. A caldo e senza saperlo mi sono trovato sulla posizione di Paolo Casarin, docente libero più che libero docente in fatto di arbitraggi. Nel viluppo, il danno maggiore tocca a Llorente. Quindi, era rigore. L’editorialista scrive: “Il punto è: si può rendere meno fumoso e più chiaro il Var?” Var o non Var, basterebbe che avessimo altri tre-quattro arbitri come Rocchi. Ieri da 8, per come ha ...

napolista : Gianni Mura: “Il #Var doveva fare chiarezza, così è una mezza bocciatura” Su Repubblica: “Uno strumento che doveva… - angiuoniluigi : RT @repubblica: Oggi su Rep: ???? Se il Var non fa chiarezza è una mezza bocciatura [di GIANNI MURA] - mauriziocascel1 : RT @repubblica: Oggi su Rep: ???? Se il Var non fa chiarezza è una mezza bocciatura [di GIANNI MURA] -