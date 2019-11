Empoli | donna lascia un milione di euro in eredità al comune | “Realizzateci un canile e

Empoli - non paga la prostituta : anziano 77enne preso a morsi in testa dalla donna : I fatti nella notte, in una zona industriale in prossimità della FiPiLi. L'uomo, ferito anche alla testa, è stato portato al pronto soccorso in ambulanza. Non sarebbe grave. Della vicenda si sta occupando la Polstrada.Continua a leggere