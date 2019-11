Manovra | la tassa sulle auto aziendali | chi pagherà di più e fino a quanto | disastro

Auto aziendali in Manovra - chi pagherà di più : tassa triplicata sui modelli inquinanti (doppia per le altre) : Imposte triplicate sulle Auto che emettono più di 160 grammi di CO2 al chilometro. Raddoppiate per tutte le altre Autovetture, ad eccezione di ibride ed elettriche, sulle quali la tassazione non cambia

Manovra - Renzi : «Vetture aziendali - via la tassa. E avanti con o senza Conte» : Il veto di Italia Viva a nuove tasse nella Manovra, indicando però nel dettaglio le alternative per far quadrare i conti («perché io le leggi di Bilancio le ho fatte e le so...

Manovra - Renzi : «Vetture aziendali - via la tassa. E avanti con o senza Conte» : Il veto di Italia Viva a nuove tasse nella Manovra, indicando però nel dettaglio le alternative per far quadrare i conti («perché io le leggi di Bilancio le ho fatte e le so...

Manovra - Renzi : «Vetture aziendali - via la tassa. E avanti con o senza Conte» : Il veto di Italia Viva a nuove tasse nella Manovra, indicando però nel dettaglio le alternative per far quadrare i conti («perché io le leggi di Bilancio le ho fatte e le so...

Manovra - Buffagni (M5s) contro tassa su auto aziendali : “Fare di più per imprese”. E Renzi boccia anche quella su zucchero e plastica : Trovato l’accordo sulla Manovra nel governo, c’è già chi nella maggioranza protesta contro le tasse e chiede che la legge di Bilancio venga modificata in Parlamento. In prima linea naturalmente Matteo Renzi che non perde occasione per diffeRenziarsi dalla coalizione Pd-M5s e ha assicurato Italia viva “darà battaglia” in Aula contro le tasse su auto aziendali, plastica e zucchero. Ma questa volta non è solo. A esporsi oggi ...

Manovra - tassa sull’auto aziendale : quota imponibile al 60% ad esclusione di vetture elettriche : L'incremento delle tasse sulle auto aziendali non riguarderà le vetture ibride ed elettriche e la quota di imponbile passerà dal 30% al 60% del valore del veicolo. L'aumento al 100% inizialmente annunciato, e che aveva scatenato numerose polemiche, scatterà solo per le cosiddette auto superinquinanti.Continua a leggere

Tassa su auto aziendali in Manovra 2020/ Dal 30% al 60% : bufera Governo - ma Conte.. : Tassa su auto aziendali in Manovra 2020: bufera contro il Governo, Renzi si oppone e Conte fa, parziale, retromarcia. Dal 30% al 60% sul 'fringe benefit'

Tassa su auto aziendali in Manovra vale 500 milioni - ma è già partita la corsa a rivederla : vale 513 milioni la stretta sulle auto aziendali che il governo vuole inserire in manovra. La norma, contenuta nella bozza, interviene sulle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, che oggi concorrono alla formazione del reddito per il 30% del loro valore e che invece, a partire dal prossimo anno saranno Tassate per l’intero valore. Lo sconto rimarrà per i veicoli in uso ad “agenti e rappresentanti di commercio”. ...

Manovra - spunta una tassa sulle cartine e i filtri per sigaretta : Il ministro Costa: accordo per diminuire i packaging in plastica e non tassare il materiale compostabile

Manovra - vertice in corso. Mini tassa sulle cartine e bonus asilo nido aumentato : Stessa formazione di ieri per il nuovo vertice di maggioranza a Palazzo Chigi per sciogliere gli ultimi punti della Manovra con un obiettivo semplice: chiudere e inviare quanto prima il testo della legge di bilancio al Parlamento per l'avvio della discussione e la successiva approvazione.Oggi è circolata una nuova versione della bozza della legge di bilancio che introdurrebbe una Mini tassa per i fumatori. Nessun aumento sulle sigarette, ma ...

Manovra - spunta una tassa sulle cartine e i filtri per sigaretta : Il ministro Costa: accordo per diminuire i packaging in plastica e non tassare il materiale compostabile

Manovra - spunta tassa su filtri e cartine : tutte le misure : Il tentativo è quello di serrare le fila e dare qualche segnale positivo dopo la cocente sconfitta elettorale in Umbria. La prima novità è che l'ennesimo vertice per limare...

Manovra - Costa : “La plastic tax va rimodulata - ciò che è riciclabile non deve essere incluso”. Tassa sul fumo anche per cartine e filtri : La Tassa sulla plastica confermata anche nell’ultima bozza della Manovra “va assolutamente rimodulata“, perché ad oggi comprende anche “le plastiche compostabili che sono una realtà importante per l’Italia e che vanno nel compost”. Il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, chiede modifiche alla misura inserita dal governo giallorosso nella legge di Bilancio: una Tassa da 1 euro al chilo sugli imballaggi di plastica ...

Manovra - spunta una nuova tassa su cartine e filtri per le sigarette : spunta anche una nuova microtassa su cartine e filtri per le sigarette “da arrotolare” nella bozza della Manovra. La nuova imposta sul consumo, 0,005 euro su ogni pezzo contenuto nelle confezioni, e’ a carico di produttori o fornitori nazionali “all’atto della cessione” ai tabaccai. Previsto anche un aumento di 5 euro al chilo dell’accisa minima sui tabacchi lavorati. Per le sole sigarette sale di un ...