Luca Sacchi | il clan dei calabresi di San Basilio dietro l?omicidio

Luca Sacchi - trappola tesa dall'amico ritrovato : il ruolo di mediatore con gli spacciatori : Sembra essere una trappola quella in cui sono caduti Luca Sacchi e la sua fidanzata Anastasiya. Un appuntamento fissato per una compravendita di "erba" che in realtà non sarebbe mai avvenuta. Qualcuno potrebbe aver dato fin pasto le vittime ai due ragazzi (Pirino e Del Grosso) arrestati per aver ucc

Famiglia Sacchi : "Giustizia per Luca" : 9.39 "Apprezziamo il coraggio e le parole della madre di Valerio Del Grosso, ma niente e nessuno potrà farci riabbracciare il nostro Luca. Chiediamo soltanto sia fatta giustizia". Lo rendono noto i genitori di Luca Sacchi, tramite i loro legali. Il 24enne personal trainer è stato ucciso con un colpo di pistola alla testa davanti a un pub a Roma. Per l'omicidio sono in carcere Valerio Del Grosso e Paolo Pirino. Da lunedì gli inquirenti ...

Luca Sacchi - la mamma del killer : «Sono distrutta - ora Valerio deve pagare». La famiglia di Luca : prendiamo atto : Giovanna Proietti, madre di Valerio Del Grosso, accusato di aver ucciso il giovane Luca Sacchi davanti a un pub a Roma, ha rilasciato un'intervistata al Giornale Radio 1, parlando della terribile...

Quarto Grado - stasera i casi di Luca Sacchi e Yara Gambirasio su Rete4 : Nel nuovo appuntamento si continua a indagare sugli episodi di cronaca nera del momento e sui casi ancora avvolti dal mistero.

I genitori di Luca Sacchi ringraziano la madre di Valerio Del Grosso : "Ringraziamo la madre di Valerio e prendiamo atto delle sue parole. Non ce la sentiamo di aggiungere altro, perché la vicenda non è ancora chiara". È questa la risposta della famiglia di Luca Sacchi, il 24enne ucciso a Roma la settimana scorsa, alle parole della madre di Valerio Del Grosso, accusato dell’omicidio. La donna - è stata lei a denunciare il figlio alla polizia - ha chiesto scusa ai genitori di Sacchi, aggiungendo: “È giusto ...

Omicidio Luca Sacchi : dai tabulati emerge la sconvolgente verità : A più di una settimana dall’Omicidio di Luca Sacchi, una telefonata farebbe emergere delle importanti novità per gli inquirenti. La chiamata, avvenuta prima dell’Omicidio confermerebbe i legami tra i due gruppi di giovani. Questo dettaglio, rappresenterebbe l’ulteriore conferma che, nel corso degli interrogatori, molti testimoni hanno mentito. Emergono, dunque incongruenze e testimonianze false, e, con esse, le prime certezze: dai tabulati ...

Luca Sacchi - sparito il cellulare del killer. Ritrovato lo zaino di Anastasiya - ma non i soldi : L'omicidio di Luca Sacchi, nonostante siano stati arrestati i colpevoli, non ha ancora i contorni chiari sulla dinamica e la modalità dell'accaduto. Le indagini cercano di capire se esistano collegamenti tra i due arrestati e la fidanzata del giovane ucciso, Anastasiya. Per approfondire leggi anche:

Luca Sacchi - la madre di Valerio Del Grosso : “Giusto che paghi e si assuma le sue responsabilità” : Era stata lei a denunciarlo ed è lei che adesso dice che è giusto che paghi. Così Giovanna Proietti, madre di Valerio Del Grosso, il giovane accusato di aver ucciso Luca Sacchi davanti a un pub a Roma, intervistata al Giornale Radio 1 parla del suo dolore. Sono distrutta sapendo che una mamma e un papà, un’intera famiglia, sta piangendo la morte di un figlio. Ancora non posso credere che Valerio abbia potuto fare un gesto simile. E come me tutti ...

Caso Luca Sacchi : è caccia al "quarto uomo" nella trattativa per l'acquisto di droga : Si cerca il “quarto uomo” nel Caso Luca Sacchi. I testimoni sono stati di nuovo interrogati per capire chi ha partecipato alla presunta trattativa per l’acquisto di droga e chi era presente sul luogo dell’uccisione del giovane personal trainer, nella serata del 23 ottobre nel quartiere Appio Latino a Roma.A riportare l’ipotesi della presenza di quarto soggetto è il Corriere della Sera:Simone Piromalli e ...

Omicidio Luca Sacchi - la madre del killer : «Chiedo scusa : provo vergogna. È giusto che mio figlio Valerio paghi» : Omicidio di Luca Sacchi, parla la mamma di De Grosso, uno dei due ragazzi accusati. «È giusto che adesso paghi e si assuma le sue responsabilità e so che lo farà. Per...

Luca Sacchi - la mamma del killer : «Sono distrutta - ora Valerio deve pagare» : Giovanna Proietti, madre di Valerio Del Grosso, accusato di aver ucciso il giovane Luca Sacchi davanti a un pub a Roma, ha rilasciato un'intervistata al Giornale Radio 1, parlando della terribile...

Omicidio Luca Sacchi - la madre del killer : «Chiedo scusa : provo vergogna. È giusto che mio figlio paghi» : Omicidio di Luca Sacchi, parla la mamma di De Grosso, uno dei due ragazzi accusati. «È giusto che adesso paghi e si assuma le sue responsabilità e so che lo farà. Per...

Omicidio Luca Sacchi - la madre di Del Grosso : «Chiedo scusa : provo vergogna. È giusto che mio figlio paghi» : Omicidio di Luca Sacchi, parla la mamma di De Grosso, uno dei due ragazzi accusati. «È giusto che adesso paghi e si assuma le sue responsabilità e so che lo farà. Per...

Luca Sacchi si difese dai colpi : sequestrati i telefonini : Omicidio alla Caffarella. sequestrati i cellulari degli indagati. Sono gli smartphone di Giovanni Princi, Paolo Pirino, Simone Piromalli, Valerio Rispoli e della vittima, Luca Sacchi. Gli inquirenti non hanno disposto il sequestro del telefono di Anastasiya Kylemnyk nonostante i tabulati abbiano dimostrato rapporti continui fra l'ucraina e Pirino. Perché? La 25enne è testimone e vittima dell'aggressione avvenuta davanti il pub John Cabot. «La ...