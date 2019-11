Volete la casa? lottate con noi Dai no global botte ai migranti

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 1 novembre 2019) Mauro Indelicato Pizzo sulle abitazioni occupate ed assegnate abusivamente, ritorsioni contro chi non partecipava alle riunioni del collettivo: ecco l'inchiesta sul Caab portata avanti a Milano Cinque arrestati, tre italiani, uno angolano ed uno rumeno, altri due indagati a piede libero: è questo il primo bilancio dell’operazione portata avanti nelle scorse ore dalla Polizia a Milano, in cui è stato sgominata una rete che assegnava abusivamente le case popolari. Ma non è soltanto il sistema relativo all’occupazione di alloggi a destare clamore su questa operazione. Infatti, a risaltare in primo luogo è il contesto dove essa è maturata: i cinque arrestati fanno tutti parte del centro sociale Caab, sigla che sta per Comitato Autonomo Ambitanti Barona. Quel che ha colpito gli inquirenti è stato il sistema venutosi a creare dietro non solo il mondo delle case popolari, ma anche ...

