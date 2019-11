Lecce | una giovane coppia costretta a dormire da mesi in auto | ' Aiutateci a trovare casa'

Lecce - custodiva la pistola in una cassetta di sicurezza : arrestato : Emanuela Carucci Maxi-operazione dei carabinieri nella provincia salentina. Sequestrato anche un coltello. Serrati controlli antidroga Nuovi colpi assestati alla malavita salentina durante una serie di operazioni di controllo effettuate dai carabinieri a Lecce e in provincia. I militari hanno arrestato quattro persone battendo a tappeto il territorio. L’operazione "Thumbtack" ha permesso di colpire sia la detenzione di armi ...

Incredibile a Lecce - incendia auto dell’allenatore dei ‘giovanissimi’ : una denuncia : Incredibile episodio che si è verificato a Lecce, è emerso nelle ultime ore che sarebbe stato un risentimento per la mancata convocazione del figlio nell’Under 15 del club giallorosso a portare un uomo a mettere in atto un incendio doloso. L’episodio risale all’ottobre dell’anno scorso, nel dettaglio un uomo devastò l’auto dell’allenatore Paolo Piliego, 57 anni di Brindisi, la vettura del tecnico dei ...

Lecce - auto schiacciata da due Tir sulla superstrada per Brindisi : perde la vita una donna : Un bruttissimo incidente stradale si è verificato questa mattina intorno alle ore 7:30, sulla superstrada che collega Lecce a Brindisi, proprio in direzione del capoluogo adriatico. Secondo quanto riferito dai media locali, una Citroen C3 è rimasta schiacciata tra due tir, forse durante una fase di sorpasso. Ad avere la peggio è stata una donna alla guida dell'utilitaria, che purtroppo ha perso la vita: si tratta di una 58enne residente a San ...

Una Juve sprecona sbatte contro un eroico Lecce : 1-1 di rigore davanti ad un Via del Mare gremito [FOTO] : Lecce-Juventus live – Grande attesa per il match del Via del Mare. I salentini hanno ritrovato quest’anno la Serie A dopo qualche stagione di assenza e attendono la capolista piena di stelle. A mancare, però, è quella più importante, Cristiano Ronaldo, che Sarri ha deciso di tenere a riposo evitando persino la convocazione. Decisamente meglio il cammino in trasferta dei giallorossi, che in casa non hanno raccolto neanche le ...

Milan-Lecce - stop e girata sotto la traversa : il gol di Calhanoglu è una perla [VIDEO] : Il giocatore turco sblocca il risultato a San Siro, bucando Gabriel con un gol bellissimo che regala il vantaggio ai rossoneri Il Milan sblocca il risultato a San Siro contro il Lecce, ci pensa Hakan Calhanoglu a segnare l’1-0 per i rossoneri con un gesto tecnico davvero bellissimo. Il giocatore turco addomestica il pallone in mezzo a due difensori e, di prima intenzione, scarica un destro potentissimo sotto la traversa che non ...

Lecce - pota gli ulivi con una motosega : l'attrezzo gli scivola di mano - muore un 67enne : Una terribile tragedia si è verificata ieri pomeriggio, 18 ottobre, nelle campagne di Melendugno, nel Leccese, dove un 67enne originario di Calimera, Paolo Pascali, è morto dopo che la motosega con la quale stava potando gli ulivi della sua campagna gli è scivolata di mano. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare, in quanto l'attrezzo gli ha tagliato letteralmente il polso sinistro, tranciando l'arteria radiale. Una ferita gravissima quindi, che ...

Atalanta-Lecce - la conferenza di Liverani : “Loro sono una delle realtà più belle del calcio italiano” : Due vittorie, entrambe fuori casa e su campi non semplici come quelli di Torino e Ferrara. Il Lecce proverà a confermare questa tendenza, anche se l’avversario di turno sarà l’Atalanta. Fabio Liverani ha fiducia nei suoi, ma anche grande considerazione della squadra di Gian Piero Gasperini. “Arriviamo alla gara di domani con un percorso che credo sia quello giusto. Abbiamo avuto una buona crescita di squadra e di ...

Lecce-Roma - Sticchi Damiani presenta il match : “mi aspetto una risposta” : “Lecce-Roma domenica? Noi fino ad ora non abbiamo fatto in casa una partita strepitosa, come abbiamo fatto a Torino e a Ferrara. Mi piacerebbe vedere una grande prestazione anche in casa, poi vediamo. Del resto il risultato è figlio di tanti fattori ed è complicato dirlo ora, ma a me interessa che il Lecce faccia una prestazione importante davanti ai suoi tifosi”. Sono le dichiarazioni del presidente del Lecce, Saverio Sticchi ...

Lecce - 15enne cade da motorino. I medici : “Nessuna attività cerebrale”. Compagni di scuola disperati : Elettroencefalograma piatto, questo il risultato degli ultimi esami a cui è stato sottoposto Alessandro C. Il giovane salentino venerdì scorso è stato coinvolto un incidente in scooter venerdì scorso: gli amici però non si arrendono; gli hanno dedicato le canzoni di Gemitaiz, il suo artista preferito, che ha pure risposto: "Sei nei nostri pensieri e ci auguriamo di ricevere buone notizie".Continua a leggere

Nicchi : “Giusto ripetere il rigore in Lecce-Napoli. Quando c’è una regola bisogna applicarla” : Il presidente dell’Aia, Marcello Nicchi, ha parlato in diretta a Radio Punto Nuovo. Per quanto riguarda la Sala Var, ha chiarito che mancano solo alcuni permessi già richiesti, ma che per il resto è completa: “Il Presidente Federale conta di metterla a nostra disposizione per la prima partita di ritorno del campionato. Potremo interagire con società, spettatori e tesserati. Potremo dare informazioni a tutti gli utenti. Nella Var Room ...

Serie A - il Napoli travolge il Lecce in un 4 a 1 : Llorente decisivo con una doppietta : Il Napoli travolge il Lecce con un super Llorente e si impone per 4-1 ipotecando i tre punti già nel primo tempo. Il turnover non frena la macchina di Ancelotti e, dopo il gol contro il Liverpool, Llorente può festeggiare anche la prima doppietta in maglia azzurra. Il bomber spagnolo - scrive Adnkro

Lecce-Napoli - le parole di Liverani e Ancelotti : il tecnico salentino fa una battuta sul rigore ripetuto : Al termine di Lecce-Napoli, con la vittoria per 4-1 dei partenopei, Fabio Liverani ha commentato la gara ai microfoni di DAZN: “Le batoste lasciano il tempo che trovano. La squadra ha fatto venti minuti abbastanza bene, abbiamo preso gol su un doppio rimpallo. Abbiamo subito troppo le loro ripartenze. Non eravamo fenomeni dopo Torino, non siamo scarsi adesso. Mi auguro di vedere tanti rigori ripetuti visto che sono stati tanto così ...

In tribuna a Lecce c’era Abidal (Barcellona) per Fabian Ruiz : Abidal, team manager del Barcellona, era oggi in tribuna a Lecce per visionare Fabian Ruiz calciatore che il Barça si è fatto sfuggire due anni fa. Come ha scritto qualche giorno fa il Mundo Deportivo. Fabian Ruiz è un talento del calcio spagnolo che la Spagna si è lasciato sfuggire. Non solo il Barcellona, anche il Real Madrid. Il Napoli è stato l’unico club che ha avuto il coraggio di sborsare trenta milioni per un centrocampista che ...