Dorothea Wierer atleta dell’anno Fisi | l’impresa dell’anno è di Dominik Paris

Sport invernali - Dorothea Wierer eletta “Atleta dell’anno FISI”. Succede a Sofia Goggia : Per la FISI Dorothea Wierer è l'”Atleta dell’anno“: l’azzurra, che Succede a Sofia Goggia , la quale si era aggiudicata le ultime due edizioni del riconoscimento, è stata scelta dal voto popolare sul sito della Federazione. Per la prima volta una esponente del biathlon porta a casa l’ambito premio. Wierer , che nella scorsa stagione si è aggiudicata la Coppa del Mondo generale e l’oro nella mass start ai ...

Biathlon - Dorothea Wierer annuncia il suo main sponsor : l’altoatesina sarà legata a Red Bull : Che Dorothea Wierer stia diventando un personaggio sportivo e mediatico non lo scopriamo certo oggi. I successi della stagione passata nel Biathlon, ai Mondiali e in Coppa del Mondo, hanno colpito l’attenzione anche di chi non segue con costanza la specialità. Dorothea, con il suo modo di essere, ha conquistato tifosi e appassionati e così si è ritagliata anche uno spazio in termini di sponsorizzazioni. Dopo infatti l’accordo con un ...