Fonte : ilsole24ore

(Di venerdì 1 novembre 2019) Tre rappresentanti dei rami della famiglia nel board di holding e controllate. Accantonato il break up, resta l'ipotesi di monetizzare quote di minoranza

riccard77650870 : RT @Forchielli: Benetton, prove di convivenza: la dinastia si rafforza in Atlantia ?? il Sole 24 Ore festeggia figli e nipoti in azienda ?? i… - fisco24_info : Benetton, prove di convivenza: la dinastia si rafforza in Atlantia: Tre rappresentanti dei rami della famiglia nel… - ZaiaMirko1 : RT @Forchielli: Benetton, prove di convivenza: la dinastia si rafforza in Atlantia ?? il Sole 24 Ore festeggia figli e nipoti in azienda ?? i… -