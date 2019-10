Zingaretti | ' Basta conflitti interniIl Partito democratico va rifondato'

La7 - Zingaretti a M5s e Iv : “Basta polemiche - gli italiani non sono coglioni. Centrodestra unito? Serve alternativa o siamo tutti più deboli” : “Basta mettere paletti sui provvedimenti, il gioco a chi la spara più grande fa male a tutti. Gli italiani sono stanchi, ma non sono coglioni. Se si va avanti così fanno la rivolta”. A dirlo, ospite di Massimo Giletti a Non è l’Arena, su La7, è il segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti. “Il Centrodestra è tornato unito in piazza San Giovanni” ha aggiunto, “per questo Serve un’alternativa ...

Governo - Zingaretti : “Basta col gioco a chi la spara più grande : gli italiani sono stanchi - non coglioni. Mantenere la parola o sarà la rivolta” : Nelle 48 ore di tensione tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte da una parte e il capo politico del M5s Luigi Di Maio e il leader di Italia Viva Matteo Renzi (per diversi motivi) dall’altra, è il segretario del Pd Nicola Zingaretti a cercare di mettere il freno alla corsa alla polemica che si è scatenata sulla manovra economica. Anzi, paradossalmente dopo che la manovra è stata approvata. Il leader lo fa usando un linguaggio ...

Zingaretti alla Direzione dem : "Serve PD nuovo - basta deleghe a un capo" : Il segretario del Pd Nicola Zingaretti vuole un partito nuovo e lo dice senza remore oggi davanti ai componenti della Direzione nazionale dem: "Serve un partito totalmente nuovo. Io dico dopo 12 anni basta parlare di riforma, basta aspettare, basta paure, basta conservatorismi. Serve una forza politica e nazionale diversa da quella che siamo. Una fase aperta per un partito diverso". Un patto federativo stile vecchio Ulivo? Secondo Zingaretti: ...

Zingaretti : si cambia - basta deleghe capi : 17.12 "Serve un partito totalmente nuovo.Dopo 12 anni basta parlare di riforma, basta aspettare, basta paure, basta conservatorismi. Serve una forza politica e nazionale diversa da quella che siamo,una fase aperta per un partito diverso".Così Zingaretti alla Direzione del Pd. Critica la politica fondata sul capo: "Troppe volte abbiamo delegato a un capo i destini della nostra comunità".Insiste sulla vocazione unitaria: "Credo non sia più ...

Pd - Zingaretti : “Basta deleghe al capo - serve un partito diverso”. Pronta modifica per lo stop all’automatismo segretario-candidato premier : Basta capi. Anzi, basta capi che fanno anche il premier. Il Pd di Nicola Zingaretti comincia a cambiare pelle. “serve un partito totalmente nuovo – dice il segretario alla direzione dei democratici – Io dico dopo 12 anni basta parlare di riforma (del Pd, ndr), basta aspettare, basta paure, basta conservatorismi. serve una forza politica e nazionale diversa da quella che siamo. Una fase aperta per un partito diverso“. E il ...

Pd - Zingaretti propone modifiche a statuto : “Basta deleghe a capo - ma manteniamo primarie aperte” : Il segretario dem Zingaretti, alla direzione del Pd, ha annunciato cambiamenti all'interno del partito, come la riforma dello statuto: "Superare l'automatismo segretario/candidato Premier" per favorire la nascita di una coalizione, ma mantenimento delle primarie aperte per la scelta del segretario.Continua a leggere

Governo - Speranza e Zingaretti : abolire superticket sanità. Di Maio : basta annunci prima i fatti : La sinistra al Governo vuole l’abolizione del super ticket sanitario, ben noto a chi almeno una volta ha dovuto ricorrere a prestazioni specialistiche e diagnostiche: "Ogni volta che un cittadino non accede alla sanità per ragioni di natura economica siamo di fronte a una sconfitta dello Stato" dice il ministro della Salute Roberto Speranza dalla colonne di Repubblica. Sanità, rivoluzione ticket: ...

Migranti - il decreto di Di Maio irrita Zingaretti : «Basta bandierine» : Prima le «fughe in avanti» di Matteo Renzi sull'Iva e le «capriole» sul taglio del cuneo fiscale, ora i decreti ministeriali del tandem Di Maio-Bonafede fatti passare come...

La lezione dei votanti su Rousseau a Di Maio e Zingaretti : ora basta giochetti e strategie : Il risultato del voto sulla piattaforma Rousseau è un punto di svolta nel percorso verso la formazione del nuovo governo, ma testimonia anche la peculiarità dell'accordo tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, osteggiato dai vertici ma caldeggiato dalla base e dai gruppi parlamentari. Che possa essere una forza o una debolezza, dipenderà da Giuseppe Conte.Continua a leggere

Governo - passo indietro di Di Maio : «Il problema vicepremier non c'è più». Conte a elettori M5S : «Basta dubbi». Zingaretti : passi avanti - ora la svolta : Mentre continuano le trattative tra M5S e Pd per il Governo Conte bis, la svolta arriva con un passo indietro di Luigi Di Maio, da giorni al centro della questione...

