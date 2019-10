What We Do in the Shadows | su Fox ecco i vampiri che fanno finalmente ridere

What We Do in the Shadows : nella sera di Halloween su Fox arrivano i vampiri : What We Do in the Shadows Il debutto dei vampiri di What We Do in the Shadows calza a pennello nella lunga notte di Halloween. La serie tv, basata sull’omonimo film del 2014 diretto da Jemaine Clement e Taika Waititi (rispettivamente sceneggiatore e regista anche del reboot), debutta questa sera, alle 21.00, su Fox. Lo spin-off dell’esilarante mockumentary, che all’epoca mischiò con originalità commedia e horror, seguirà le ...

What We Do in the Shadows funziona proprio perché non se ne sentiva il bisogno : https://www.youtube.com/watch?v=mfBbSwX6kEk Il film del 2014 Vita da vampiro, scritto, diretto e interpretato dal regista di Thor: Ragnarok Taika Waititi e dal compare neozelandese Jemaine Clement (Flight of the Conchords, Legion) è stato una perla fin troppo sottovalutata, che travestiva da falso documentario una satira brillante sui vampiri e sui luoghi comuni di un’immaginario un po’ nerd. Ora i due hanno trasportato lo stesso ...

What We Do in the Shadows - l’irriverente comedy sui vampiri da stasera su FOX : What We Do in The Shadows, l’irriverente mockumentary sulla vita dei vampiri e di chi li circonda, da stasera alle 21:00 su FOX. Una serie sui vampiri. Una serie sui vampiri horror ma che fa ridere. Si tratta di What We Do in the Shadows, una commedia sui vampiri ispirata al film neozelandese del 2004 uscito in Italia con il titolo Vita da Vampiro, scritto da Jemaine Clement e Taika Waititi (quest’ultimo produttore e regista del ...

“What we do in the shadows” - su Fox arrivano i grotteschi vampiri : Per la notte di Halloween arrivano i grotteschi ed esilaranti vampiri di "What we do in the shadows", la nuova serie sulla vita quotidiana di tre coinquilini allergici alla luce del sole in onda dal 31 ottobre ogni giovedì alle 21 su FOX (Sky, 112) di cui vediamo una clip in anteprima. Creato sulla base dell'omonimo film del 2014 di Jemaine Clement e Taika Waititi racconta la vita notturna di quattro vampiri che convivono insieme da centinaia di ...

5 cose da sapere sulla serie tv What We Do in the Shadows : Creature della notte che si nutrono di sangue e conducono un’esistenza crepuscolare spesso centenaria, i vampiri sono mostri dal pericoloso fascino di cui spesso e volentieri gli umani si invaghiscono, finendo per vivere con loro in storie d’amore tormentate… Ma non in What We Do in the Shadows, black comedy girata in forma di mockumentary e spinoff dell’esilarante film omonimo del 2014. I personaggi originali–Deacon, Viago, Vladislav e Petyr – ...

What We Do in the Shadows arriva in Italia - Fox lancia la serata Halloween per celebrare la dark comedy : La serie TV What We Do in the Shadows è in arrivo in Italia. Per lanciare la dark comedy - ideata, scritta e diretta da Jemaine Clement e Taika Waititi - il canale Fox propone una serata da brividi. Si tratta del secondo spin-off canonico dell'omonimo film Vita da vampiro - What We Do in the Shadows (creato, diretto e interpretato dagli stessi ideatori dello show), seguito dalla serie televisiva Wellington Paranormal. Strutturata come ...

Thegiornalisti - Tommaso Paradiso : “Ho usato i social per chiarezza”. Musella : “Ci ha avvisato con un messaggio su Whatsapp” : I Thegiornalisti non sono più una band ma si continua a parlare di loro. Dopo la rottura annunciata nei giorni scorsi, Le Iene hanno intervistato due dei tre componenti del gruppo musicale, l’ormai ex frontman Tommaso Paradiso e il chitarrista Marco ‘Rissa’ Musella, che sulla vicenda hanno opinioni divergenti. Paradiso ha rivendicato la sua decisione di affidarsi ai social per comunicare la fine del rapporto di collaborazione: ...

Lo strambo What the Golf? è ora disponibile su Epic Games Store : Attraverso un comunicato stampa, lo studio di sviluppo Triband ha annunciato che il suo strambo puzzle game What the Golf? è ora disponibile per PC attraverso Epic Games Store.Attualmente il gioco è scontato del 25%: sarete così in grado di acquistarlo a 11,99 euro anziché 15,99 euro. Oltre a questo, il team ha annunciato anche che il titolo arriverà anche su Nintendo Switch entro la fine dell'anno.What the Golf? è una bizzarra parodia del gioco ...

What the Golf? : lo strambo gioco che unisce puzzle game e golf è disponibile su Apple Arcade : What the golf? è ora disponibile per tutti i dispositivi iOS tramite Apple Arcade. Il gioco è anche in arrivo nel negozio di Epic games il 1 ° ottobre al prezzo di 15,99 Euro. Al momento potete preordinare il gioco con uno sconto del 25%. Inoltre, il titolo arriverà anche su Nintendo Switch entro la fine dell'anno.Leggi altro...

Mark Hoppus dei Blink 182 ha registrato una cover di Just What I Needed dei The Cars in omaggio a Ric Ocasek (audio) : Nella giornata di domenica 15 settembre Ric Ocasek dei The Cars ha lasciato questa terra e la notizia, sui social, è rimbalzata anche nel mondo della musica: tra i tributi e i messaggi di dolore degli artisti di tutto il mondo non poteva mancare Mark Hoppus dei Blink 182, che nelle ultime ore ha estratto un piccolo tesoro dal suo archivio. In un file audio caricato sul suo canale Soundcloud, il frontman della band di Adam's Song ...