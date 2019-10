Spoiler Uomini e donne 31 ottobre | Giulio | ' Voglio uscire di qua con una persona vera'

Spoiler Uomini e Donne : sul trono potrebbe arrivare Alessio - ex di Miss Italia : Novità in vista per il trono Classico di Uomini e Donne? Stando all'indiscrezione che ha riportato l'ultimo numero di "Di Più", sembrerebbe proprio che la redazione stia lavorando per arricchire il cast della versione "giovani" del dating-show. Leggendo l'intervista che è stata fatta a Miss Italia 2019, Carolina Stramare, si apprendere che il suo ex Alessio Falsone sarebbe uno dei candidati principali alla poltrona rossa di Canale 5. Sarà ...

Spoiler Uomini e donne 29 ottobre - Barbara a Gemma : 'Sei falsa - non ti esce una lacrima' : Il Trono Over sarà protagonista della puntata di Uomini e donne di oggi 29 ottobre, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 14:45. Essa ripartirà dal confronto di Ida Platano e Riccardo Guarnieri al centro dello studio e con il desiderio di dama e cavaliere di provare e ricostruire il loro rapporto. Le loro dichiarazioni troveranno l'inevitabile intervento di Armando Incarnato, che aveva accusato Ida di essere stato usato. La parola passerà ...

Spoiler Uomini e donne del 25 ottobre - Pago alla Enardu : 'Sto cercando di dimenticare' : Dopo una puntata ampiamente dedicata alle nuove esterne di Giulia Quattrociocche, Giulio Raselli e Alessandro Zarino, il Trono Classico di Uomini e donne si concentrerà oggi 25 ottobre sugli ex protagonisti di Temptation Island Vip 2. Gli ospiti del giorno sarà Pago e Serena Enardu, che si ritroveranno faccia a faccia dopo l'avventura nel docu-reality e la rottura avvenuta durante il falò di confronto. Entrambi aggiorneranno Maria De Filippi e ...

Spoiler Uomini e donne 22 ottobre - Riccardo contro la Platano : 'Mi girano le scatole' : Il Trono Over di Uomini e donne tornerà ad essere protagonista del pomeriggio di Canale 5 anche oggi 22 ottobre, a partire dalle ore 14:45. Si ripartirà dal confronto al centro dello studio tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano, durante il quale lei confermerà il proprio stato d'animo per il suo ex fidanzato, causandone l'inevitabile reazione. Ma ci sarà spazio anche per i battibecchi tra Armando Incarnato e Barbara De Santi, oltre che per una ...

Spoiler Uomini e donne : Pamela litiga con Enzo e poi abbandona il parterre con lui : È stata una registrazione di Uomini e donne a dir poco scoppiettante quella che ha avuto luogo negli studi Elios di Roma ieri 17 ottobre. In essa, infatti, Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno abbandonato insieme il programma, provando a viversi di nuovo lontano dalle telecamere. Ma non sono stati gli unici a giungere ad un'analoga decisione. Anche un'altra storica dama, Pamela Barretta, ha deciso di provare a frequentare Enzo Capo lontano dai ...

Spoiler Uomini e donne del 17 ottobre : Anna Pettinelli ospite insieme a Stefano Macchi : Dopo tre puntate dedicate agli Over, oggi 17 ottobre Uomini e donne passerà la parola al Trono Classico e alla partecipazione degli ex protagonisti di Temptation Island Vip 2. Maria De Filippi, infatti, aprirà le porte degli studi Elios di Roma a due coppie uscite qualche settimana fa dal docu-reality ambientato in Sardegna. Anna Pettinelli e Stefano Macchi, Chiara Esposito e Simone Bonaccorsi aggiorneranno il pubblico sulla loro avventura ...

Spoiler Uomini e donne 15 ottobre - Guarnieri scrive alla sua ex : 'Voglio la tua felicità' : Una nuova puntata del Trono Over di Uomini e donne verrà trasmessa oggi 15 ottobre su Canale 5 a partire dalle ore 14:45. Si ripartirà dalla delusione di Riccardo Guarnieri, che la scorsa settimana era stato informato del bacio scambiato tra Ida Platano e Armando Incarnato. Il cavaliere tarantino deciderà di correre ai ripari per evitare di perdere definitivamente la sua ex fidanzata, leggendole una vera e propria dichiarazione d'amore. La dama ...

Spoiler Uomini e Donne : Riccardo si dichiara a Ida con una lettera - Armando furioso : Le anticipazioni sulle registrazioni che ci sono state una settimana fa, informano il pubblico dell'inaspettato gesto che Riccardo ha fatto nei confronti di Ida. Dopo aver saputo che l'ex fidanzata ha baciato il "rivale "Armando, Guarnieri si è fatto coraggio e si è dichiarato a lei con una lettera che ha fatto commuovere tutti. Ida e Riccardo: colpo di scena nel Trono Over Nelle prossime puntate di Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri, a quasi un ...

Spoiler Uomini e donne del 7/10 : la Galgani piange per JeanPierre - Gianfranco si allontana : Il Trono Over di Uomini e donne torna oggi 7 ottobre per la prima puntata settimanale, per buona parte dedicata a Gemma Galgani. Come accade quasi ogni lunedì, la dama torinese continuerà il suo percorso di conoscenza con i cavalieri, finendo per essere criticata da Tina Cipollari. Quest'ultima, in particolare, avrà qualcosa di ridire per la reazione della Galgani, in lacrime dopo la conferma dello scarso interesse di JeanPierre nei suoi ...

Spoiler Uomini e donne : Gemma in lacrime per Jean Pierre - arriva il medico in studio : Una nuova puntata di Uomini e donne trono over ricca di colpi di scena sta per andare in onda su Canale 5. Le anticipazioni sul programma di Maria De Filippi rivelano che lunedì 7 ottobre verrà trasmesso un appuntamento che si preannuncia scoppiettante, durante il quale si potrà vedere che ci sarà un nuovo scontro in studio tra Tina e Gemma, al punto che arriverà il dottore per misurare la pressione alla dama torinese. Uomini e donne, le ...

Spoiler Uomini e donne : Riccardo dichiara amore alla Platano - Veronica chiude con lui : Nel Trono Over di Uomini e donne sono in arrivo delle novità importanti che riguardano soprattutto la discussa coppia composta da Ida e Riccardo. I due, infatti, sono stati al centro dell'attenzione dell'ultima registrazione del programma di Maria de Filippi (avvenuta il 1° ottobre), complice il gesto di Riccardo che ha deciso di scrivere una lettera d'amore alla sua ex fidanzata, con la quale ha voluto ribadirle tutto il suo amore e il suo ...

Uomini e donne Spoiler registrazione 2 ottobre : nessuna nuova tronista al posto di Sara : Il pubblico di Uomini e donne era in gran fermento in vista della registrazione del Trono Classico che si è tenuta ieri 2 ottobre. La scorsa settimana, infatti, Sara Tozzi aveva annunciato la decisione di abbandonare il trono, a causa dei sentimenti ancora presenti per il suo ex fidanzato. Ma il tanto atteso annuncio non è arrivato, deludendo i telespettatori presenti agli studi Elios di Roma. In attesa di capire se la presentazione è stata ...

Spoiler Uomini e donne - Ida ritorna con Riccardo e Armando sbotta : 'Mi hai usato' : Nuove anticipazioni sul mondo di Uomini e donne trono over, di cui sono state registrate delle puntate a dir poco ricche di colpi di scena. Al centro di questi nuovi appuntamenti ci sarà il triangolo che si è venuto a formare tra Ida, Riccardo e Armando. Come ben saprete, la love story tra Ida e Riccardo è giunta definitivamente al capolinea questa estate e la dama si è avvicinata molto ad Armando, che, passo dopo passo, sembrava averla ...

Penultimo episodio Rosy Abate Spoiler : Leo arrestato e ferito dagli uomini di Costello : La serie televisiva Rosy Abate 2-Seconda stagione sta riscuotendo molto successo, come testimoniano gli ascolti registrati. Il ruolo della protagonista è interpretato da Giulia Michelini, apprezzata con grande ammirazione dal pubblico italiano. La quarta puntata andrà in onda il 4 ottobre e si preannuncia ricca di colpi di scena. La tensione giungerà al culmine, proprio quando la situazione diverrà più critica che mai. Infatti, Rosy Abate ed il ...