Magic The Gathering | Arena - recensione

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Sono pochi i giochi che nella storia dell'intrattenimento ludico (sia da tavolo che digitale) possono essere considerati i capostipiti di un genere. Nel 1993 la mente geniale di Richard Garfield (plurilaureato in studi matematici) partorì: The, un gioco di carte collezionabili che con un art work originale e accattivante e meccaniche rivoluzionarie cambiò per sempre la faccia del competitive gaming.Con un balzo di 26 anni, e oltre un centinaio di set pubblicati, MTG è ancora sulla cresta dell'onda, affermandosi in maniera assoluta nel mondo dei Trading Card Games, con un giro di affari milionario, tornei in tutto il mondo, hall of fame di campioni e premi in denaro molto allettanti. Per questo motivo, la creazione di una versione digitale del gioco è stata la naturale evoluzione. Molti veterani si ricordano Shandalar del 1997, ovvero il primo vero tentativo digitale di ...

AndreiAndrei63 : RT @emanuelaneri14: ?? Ti ho raccontato una fiaba bellissima mentre dormivi. Non c’erano gnomi e fate. C’eri tu che mi ascoltavi. C’eri tu c… - crystalartbox : RT @emanuelaneri14: ?? Ti ho raccontato una fiaba bellissima mentre dormivi. Non c’erano gnomi e fate. C’eri tu che mi ascoltavi. C’eri tu c… - tkelly767 : RT @emanuelaneri14: ?? Ti ho raccontato una fiaba bellissima mentre dormivi. Non c’erano gnomi e fate. C’eri tu che mi ascoltavi. C’eri tu c… -