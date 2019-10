Pronti in pochi minuti | penne ai sapori autunnali

Fonte : ilfogliettone

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) L'autunno è la stagione più magica dell'anno quando frutta, verdura e prodotti del sottobosco sono ancora baciati dal sole e regalano ai buongustai prodotti con una ricca varietà die colori. I boschi si tingono di colori caldi come il giallo e il rosso e offrono profumati funghi, castagne, frutti di bosco, i vigneti ci deliziano con la dolcissima uva la regina d'autunno e i campi ci regalano la zucca, laverza, mele, pere, prugne e fichi. Con l'arrivo della stagione fresca è più piacevole stare ai fornelli, cucinare ricette con cotture più lunghe e portare in tavola piatti sostanziosi e dai gusti decisi come risotti, minestroni, polenta o brasati. Uno fra tutti,ai.INGREDIENTI 4 cucchiai di olio evo 1 spicchio di aglio 60 gr di sedano 320 gr di finferli 40 gr di burro 200 gr di zucca 50 gr di latte 20 gr di farina 20 gr ...

