Niente cessione per Whirlpool Stop ai 400 licenziamenti a Napoli

Fonte : affaritaliani

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) "Voglio rivolgermi direttamente ai lavoratori dello stabilimento didellaper dare loro una buona notizia. In queste ore, l'azienda mi ha comunicato la volontà di ritirare la procedura di". Lo dice in diretta Facebook il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli. "E' un primo passo- aggiunge-, un primo risultato che ci consente di risederci ad un tavolo per provare a risolvere definitivamente i problemi di quello stabilimento Segui su affaritaliani.it

totofaz : @pap1pap Niente scorciatoie Mi era chiaro Quel che non so è se une cessione a gennaio (Gabigol) permetterebbe un i… - marcg842 : @Falso_Nueve_IT Aggiungerei anche il lavoro di chi ha fatto il mercato, è una squadra ben assortita e non ha risent… - 92Costantino : @MSgarrella @marifcinter Azz e meno male che il tuo primo tweet diceva come tu avessi capito tutto. Non hai capito… -