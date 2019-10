L’omaggio della Curva B ad Hamsik | “Marek e Napoli | una storia d’amore che verrà

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Marekritorna al San Paolo dopo una lunga assenza. E i tifosiB gli dedicano una coreografia. “Testa alta, cresta al vento. L’azzurro addosso con fiero portamento. Orgoglio, appartenenza e maglia sudata. Marek e, unad’amore cheraccontata”. Un amore lungo e profondo quello che ha legato e continua a legare i tifosi delall’ex capitano Marek. Un amore racchiuso nelle parole scelte dalla. L'articolo L’omaggioB ad: “Marek e, unad’amore cheraccontata ilsta.

romacinemafest : NOW IN THEATRE: #MartinScorsese e il Presidente della Repubblica #SergioMattarella per @TheIrishmanFilm (@NetflixIT… - Grazianoel82 : RT @Carloalvino: #NapoliAtalanta l’omaggio della Curva B a Marek Hamsik. #ForzaNapoliSempre - manupass62 : RT @Carloalvino: #NapoliAtalanta l’omaggio della Curva B a Marek Hamsik. #ForzaNapoliSempre -