Fiori d’arancio a Uomini e Donne | “C’è la data” Una sorpresa per tutti | “Per sempre noi”

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Beatrice Valli e Marco Fantini si amano alla follia e dalla loro unione è nata una bambina, Bianca. I due hanno inoltre annunciato qualche tempo fa la volontà di sposarsi per rinforzare ancora di più il loro rapporto. Ed ora giungono anche interessanti dettagli sulla data del fatidico sì. La ragazza ha voluto scrivere una lettera d’amore al futuro marito e quest’ultimo ha pubblicato alcuni stralci della stessa sul suo profilo Instagram, non svelando però le parti più intime, che ha preferito tenersi esclusivamente per sé. Le parole riservate a Marco sono davvero commoventi. “Poche volte servono tante parole, soprattutto tra di noi! Sono passati sei anni e non posso e voglio chiedere di più di ciò che abbiamo e di ciò che ci siamo costruiti fino ad ora. Siamo ragazzi che amano sognare insieme, siamo complici in amore e siamo una cosa unica in famiglia”, ha scritto l’ex corteggiatrice di ...

