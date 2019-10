Unicredit nel mirino degli hacker | rubati i dati di 3 milioni di clienti

Unicredit nel mirino degli hacker - violati i dati di 3 milioni di clienti : Unicredit (foto: Giuseppe Cacace/Afp/Getty Images) Il colosso bancario Unicredit è finito al centro di un nuovo attacco hacker . Secondo quanto riportato da una nota diffusa lunedì 28 ottobre dallo stesso istituto di credito, gli addetti al sistema di cyber security hanno riscontrato la violazione di dati relativi a circa 3 milioni di utenti in tutta Italia tramite l’accesso non autorizzato ad un file generato nel 2015. Tra i dati rubati non ci ...

Unicredit denuncia : accesso non autorizzato a file generato nel 2015 su tre milioni di profili in Italia : Il team di sicurezza informatica di Unicredit ha identificato un caso di accesso non autorizzato a dati relativo a un file generato nel 2015. Questo file conteneva circa 3 milioni di records, riferiti al perimetro Italiano, e risultava composto solo da nomi, città, numeri di telefono ed e-mail. Lo si legge in una nota della banca. Unicredit sta contattando, esclusivamente tramite posta tradizionale e/o notifiche via online banking, ...