Overwatch 2 | Blizzard avrebbe inavvertitamente svelato una nuova immagine a pochi giorni

Nintendo non sta pubblicizzando Overwatch per Switch e sembra disposta a rimborsare i giocatori dopo il caso Blizzard-Blitzchung : Il popolare Overwatch è sbarcato anche su Nintendo Switch, ma sembra che Nintendo non abbia supportato a dovere il gioco di Blizzard al lancio.Ma non solo, pare anche che la grande N sia disposta a rimborsare i giocatori in seguito al caso Blizzard-Blitzchung.Le polemiche scatenate dal ban di 6 mesi del pro-player hanno, fondamentalmente, allontanato Nintendo da Blizzard ed è insolito vedere rimborsi da parte della compagnia.Leggi altro...

Blizzard : l'evento di New York per il lancio di Overwatch su Nintendo Switch è stato cancellato : Blizzard ha annullato l'evento di New York destinato a celebrare il rilascio di Overwatch su Nintendo Switch domani presso uno dei negozi Nintendo. I fan sono stati in grado di iscriversi gratuitamente all'evento utilizzando i loro, e le prime 150 persone sarebbero state in grado di incontrare alcuni dei doppiatori del gioco.Nintendo si è scusata per gli eventuali disagi causati, nonostante abbiano affermato che la cancellazione è stata una ...

Blizzard vorrebbe vedere i personaggi di Overwatch in Super Smash Bros. Ultimate : Con Overwatch che uscirà su Switch a breve, i fan iniziano a richiedere la presenza di personaggi come Pharah e Mercy in Super Smash Bros. Ultimate. Ma Blizzard stessa, in primis, vorrebbe l'introduzione degli eroi nel picchiaduro.In un'intervista con IGN, a Jeff Kaplan di Blizzard è stato chiesto quale personaggio di Overwatch vorrebbe vedere in Smash, e ha risposto "Al team di Smash Brothers, qualunque personaggio tu voglia, li adoriamo tutti. ...

Gli eroi di Overwatch nel roster di Super Smash Bros. Ultimate? Ecco cosa ne pensa Blizzard : Nei mesi passati uno dei rumor relativi a Super Smash Bros. Ultimate che circolava in rete affermava che il quarto personaggio DLC sarebbe stata Tracer di Overwatch. Con il senno di poi, si trattò di un rumor infondato, visto che al suo posto arriverà Terry Bogard di Fatal Fury. Eppure sono tantissimi i fan del picchiaduro di casa Nintendo a cui piacerebbe menare le mani nei panni di una delle icone di Overwatch. Un argomento di cui i producer ...