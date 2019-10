I giochi EA tornano su Steam insieme a EA Access

Fonte : eurogamer

(Di martedì 29 ottobre 2019) Grandi notizie per chi attende Star Wars Jedi: Fallen Order su PC. EA ehanno annunciato di aver stretto una partnership per portare questo gioco e quelli futuri sulla piattaforma di Valve. Oltre a questo, anche il servizio EA, che vi consente di giocare in anteprima ai nuovi titoli qualche giorno prima dell'effettiva uscita, approderà su.EAè previsto per la prossima primavera, ciò significa che i giocatori Origin esaranno in grado di giocare. Il prezzo di EAsusarà identico a quello di Origin su PC e console, ovvero per 4,99 euro al mese o 29,99 euro all'anno. Dovrete avere Origin installato, come Uplay, per giocare aiEA su."Da quando abbiamo rimosso i nostrida, c'è stato un incredibile aumento del numero di servizi di. Talvolta può essere una cosa positiva, ma non sempre per il giocatore lo è. ...

