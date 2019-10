“Hey | si vede tutto!” Wanda Nara sul divano | i suoi fan vanno fuori di testa

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 29 ottobre 2019) Non si fa che parlare di lei,, la famosissima moglie di Mauro Icardi, nonché opinionista del programma sportivo Tiki Taka. L’argentina è molto seguita su Instagram, dove pubblica numerose foto della sua vita quotidiana, ma anche del suo lavoro. Tanti infatti gli scatti presi daishooting fotografici, che mettono in mostra le sue curve esplosive e la sua bellezza da urlo. Come tutti sanno in questo periodovive a Parigi, in quanto il marito gioca col Paris Saint Germain. Ma anche se distante, continua a lavorare a Tiki-Taka, il programma di Pierluigi Pardo su Italia 1. Nella ultima puntata ha pubblicato una foto che ha lasciato tutti senza parole. Non è una novità chesia sempre la regina della provocazione. La manager e moglie di Icardi, infatti, non smette mai di far parlare di sé. Le sue foto provocanti e sensuali sono spesso fonte di critiche da parte ...

kurtz10000 : RT @MadameVide: @JeSuisLaMort3 'Tu mentre dici che ti sei rotta il cazzo ma non si vede che muovi le labbra perché hey sei pur sempre la mo… - JeSuisLaMort3 : RT @MadameVide: @JeSuisLaMort3 'Tu mentre dici che ti sei rotta il cazzo ma non si vede che muovi le labbra perché hey sei pur sempre la mo… - MadameVide : @JeSuisLaMort3 'Tu mentre dici che ti sei rotta il cazzo ma non si vede che muovi le labbra perché hey sei pur semp… -