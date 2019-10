Google prepara un Games Hub per Chrome e supporta il controller di Nintendo Switch su

Family Link si prepara a gestire le approvazioni dei genitori per Google Stadia : In preparazione al lancio di Google Stadia tra poco più di tre settimane, l'app Family Link è stata aggiornata alla versione 1.49 per gestire i genitori che approvano e acquistano i giochi della piattaforma di streaming per i loro figli. L'articolo Family Link si prepara a gestire le approvazioni dei genitori per Google Stadia proviene da TuttoAndroid.

Google insiste e prepara Chat - la sua nuova sfida a WhatsApp : Mountain View ha sviluppato un nuovo sistema di comunicazione chiamato Rich Communication Service, che permetterà di inviare messaggi e contenuti multimediali come video, audio e foto. Dedicato agli smartphone Android

Google Assistant si prepara a essere più diretto e breve - per non perdersi in convenevoli : Tra le novità del nuovo Google Assistant annunciato contestualmente ai Pixel 4 ce n'è una che piacerà in particolare a chi non ama perdersi in convenevoli L'articolo Google Assistant si prepara a essere più diretto e breve, per non perdersi in convenevoli proviene da TuttoAndroid.

Google Assistant si prepara a essere ancora più smart sugli smartphone con Conversazione continua : Conversazione continua è una di quelle funzionalità che semplificano e velocizzano l'utilizzo di Google Assistant, soprattutto nei casi più estremi in cui c'è bisogno di mettere in piedi una Conversazione lunga e ricca di domande. L'articolo Google Assistant si prepara a essere ancora più smart sugli smartphone con Conversazione continua proviene da TuttoAndroid.

Google prepara grosse novità per Chrome - Google Home e Google Duo : Mentre Google Chrome si prepara a utilizzare l'AI per aiutare le persone con problemi visivi Google Home e Duo si aggiornano con importanti novità. L'articolo Google prepara grosse novità per Chrome, Google Home e Google Duo proviene da TuttoAndroid.

Google Foto 4.26 introduce la funzione Colorize e prepara nuove funzioni : Google Foto si aggiorna alla versione 4.26, introducendo la funzione Colorize e preparando l'aggiunta di almeno altre tre novità. L'articolo Google Foto 4.26 introduce la funzione Colorize e prepara nuove funzioni proviene da TuttoAndroid.

Google prepara certificazioni per i gaming phone e rende obbligatori Benessere digitale e Parental Control : Google sta lavorando al nuovo programma Game Device Certification, per garantire il supporto ai nuovi giochi da parte degli smartphone da gaming. L'articolo Google prepara certificazioni per i gaming phone e rende obbligatori Benessere digitale e Parental Control proviene da TuttoAndroid.

Google si prepara a lanciare il test della velocità internet sui dispositivi Nest Hub : Secondo le stringhe trovate dai colleghi di 9TO5Google nel codice di una build del software di Google Nest Hub, il colosso di Mountain View sta per rilasciare una nuova funzionalità che effettua il test di velocità della connessione internet per il popolare smart display. Attualmente non è ancora del tutto chiaro come questa feature funzionerà, tuttavia potrebbe essere attivata tramite una richiesta a Google Assistant, potrebbe apparire sul ...

Chrome OS prepara la sincronizzazione delle reti Wi-Fi con l’account Google : Uno screenshot catturato con la versione 78 di Chrome OS Canary mostra finalmente il supporto per la sincronizzazione delle proprie reti Wi-Fi con il proprio account Google. La funzione al momento sembra essere esclusiva di Chrome OS, ma dovrebbe funzionare su più piattaforme in futuro. L'articolo Chrome OS prepara la sincronizzazione delle reti Wi-Fi con l’account Google proviene da TuttoAndroid.