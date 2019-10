Counter-Strike | Global Offensive dice addio a 20 000 giocatori tossici grazie ai ban

Fonte : eurogamer

(Di martedì 29 ottobre 2019)alla nuova IA di Google creata per combattere i comportamentinei giochi online sono stati bannati 20,000diin sei settimane.L'IA è nota con il nome di Minerva ed è stata creata da un team di FaceIt. Minerva ha analizzato i messaggi nella chat del gioco alla fine di agosto e in circa un mese e mezzo ha individuato oltre 7 milioni di messaggi ritenuti, inviato 90,000 avvisi e bannato ben 20,000. Questa IA, programmata attraverso machine learning, invia degli avvisi quando un messaggio viene ritenuto tossico ed è in grado di individuare anche i messaggi spam. Alla fine dei match, Minerva invia avvisi o, in caso, ban airitenuti "".all'IA, il numero di messaggi offensivi è sceso del 20% nei mesi di agosto e settembre, mentre il numero degli utenti che inviano messaggi di questo tipo è ...

