Segre:haters? Persone di cui avere pena

La Procura di Milano ha avviato un'indagine per molestie e minacce,contro ignoti,per gli insulti sui social alla senatrice Liliana. L'indagine nasce nel 2018,ma si è appresa solo oggi. Nonostante i circa 200 messaggi razzisti che le arrivano ogni giorno,definisce gliper cui" e che "vanno curate".La senatrice,interpellata poi sulle manifestazioni fasciste a Predappio,dice:"Non vanno vietate perché siamo in demcorazia.Sotto il fascismo non avrebbero potuto esserci manifestazioni diverse".(Di lunedì 28 ottobre 2019)