Parigi-Bercy | sarà Tsonga l’avversario di Matteo Berrettini al 2° turno | il francese non

ATP Parigi-Bercy – Federer non ci sarà : annunciato il forfait - Seppi al posto dello svizzero : Federer pensa solo alle ATP Finals: annunciato il forfait al torneo ATP di Parigi-Bercy Reduce dalla vittoria del torneo di casa, l’ATP di Basilea, Roger Federer ha deciso di saltare l’appuntamento di Parigi-Bercy. Il tennista svizzero rinuncia dunque al torneo ATP Masters 1000 francese per riposarsi in vista della ATP Finals, in programma a Londra a partire dal 10 novembre. “Devo risparmiarmi perché voglio giocare il più ...

Masters 1000 Parigi-Bercy 2019 : Andreas Seppi si ferma nell’ultimo turno delle qualificazioni : Andreas Seppi si ferma nel secondo e ultimo turno delle qualificazioni del torneo ATP Masters 1000 di Parigi-Bercy: l’altoatesino non riesce a centrare un posto nel main draw, sconfitto dal nipponico Yoshihito Nishioka che si impone in tre set con lo score di 6-3 3-6 7-5 in due ore di gioco. Nel primo set parte meglio il nipponico, che centra il break nel secondo game alla terza occasione e poi è bravo ad andare rapidamente ...

Atp Finals 2019 - Matteo Berrettini si qualifica se… Tutte le combinazioni - i rivali e gli incroci : cosa deve succedere a Parigi-Bercy : Matteo Berrettini attualmente è ottavo nella Race ATP, in piena corsa per uno degli ultimi due posti ancora a disposizione per le Finals che si giocheranno a metà novembre. Resta ormai solo il Masters 1000 di Parigi-Bercy da disputare, ma proprio per i 1000 punti in palio sono tanti ancora i tennisti in corsa. Ecco Tutte le combinazioni che premierebbero il romano. Berrettini va alle ATP Finals se… Vince a Parigi-Bercy Perde in finale a ...

Masters 1000 Parigi-Bercy 2019 : Andreas Seppi avanza nelle qualificazioni - fuori Lorenzo Sonego : Una vittoria e una sconfitta per i due italiani impegnati oggi nel primo turno delle qualificazioni del torneo ATP Masters 1000 di Parigi-Bercy: accede al turno decisivo Andreas Seppi, che domani si giocherà un posto nel main draw contro il nipponico Yoshihito Nishioka, mentre si ferma subito Lorenzo Sonego. A sorridere è Andreas Seppi, opposto al numero 4 del seeding cadetto, il kazako Alexander Bublik, sconfitto in un’ora e mezza di ...

Masters1000 Parigi-Bercy 2019 : il tabellone di Matteo Berrettini. Ultimo scoglio verso le Atp Finals - gli avversari dell’azzurro : Passa attraverso il torneo ATP Masters 1000 di Parigi-Bercy la possibilità di Matteo Berrettini di staccare il pass per le ATP Finals: il tennista romano, testa di serie numero 10, usufruirà di un bye al primo turno, poi si troverà di fronte il vincente della sfida tra il russo Andrey Rublev e la wild card transalpina, Jo-Wilfried Tsonga. Verosimilmente all’eventuale terzo turno l’azzurro dovrebbe ritrovarsi di fronte il russo Karen ...

Masters1000 Parigi-Bercy 2019 - sorteggio e tabellone : Berrettini dalla parte di Khachanov - Fognini con Zverev. Possibile Djokovic-Nadal in finale : Sorteggiato il tabellone del torneo ATP Masters 1000 di Parigi-Bercy: c’è lo svizzero Roger Federer, che sarà a testa di serie numero 3 ed è stato sorteggiato dalla parte dello spagnolo Rafael Nadal, con cui potrebbe dar vita ad una gran semifinale. Nella parte alta, invece, il serbo Novak Djokovic potrebbe vedersela nel penultimo atto con il russo Daniil Medvedev. I quarti di finale, in accordo con le teste di serie, potrebbero essere i ...

Roger Federer - video show a Basilea/ Pensa alle Finals : "Parigi Bercy a rischio.." : Roger Federer, altre magie agli Atp di Basilea: show contro Albot, video highlights. Lo svizzero Pensa alle Finals e alle Olimpiadi 'Parigi-Bercy? Non so..'