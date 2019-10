Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Start da Staten Island e arrivo a Central Park attraversando tutti e cinque i distretti della Grande Mela, dunque anche Brooklyn, Queens, Bronx e Manhattan, appuntamento oramai iconico dell’autunno newese, domenica 3si correrà la quarantanovesima edizione delladi New. Con oltre 50mila runner al via, tra professionisti e dilettanti provenienti da ogni luogo, i 42 chilometri della Grande Mela rappresentano un evento che non ha eguali nel pianeta. Organizzata da NewRoad Runners, laè nata nel 1970 e non è stata disputata solo nell'edizione del 2012 a causa del ciclone Sandy che ha colpito la costa orientale degli Stati Uniti....

MaurizioBilchi : Maratona di New York: la gara in tv su Rai Sport e in streaming su RaiPlay il 3 novembre - runnersworldITA : Si compirà a New York il prossimo 3 novembre la nuova sfida di Emiliano Malagoli, pilota motociclistico che dopo av… - MuriellaFrisier : Hanno sconfitto il cancro e ora correranno alla maratona di New York - Areamediapress -