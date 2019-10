Maltempo : un anno fa il ciclone Vaia - la riforestazione è in crowdfunding (2) : (Adnkronos) - Il passaggio della tempesta negli ultimi giorni dell’ottobre 2018, si è lasciato alle spalle un’imponente scia di distruzione del patrimonio forestale: 494 i comuni colpiti tra Lombardia, Veneto, Trentino e Friuli per un totale di 42.800 ettari di terreno danneggiati, l’equivalente di

Maltempo : a un anno dalla tempesta Vaia 16.500 alberi adottati in crowdfunding : A un anno dalla tempesta Vaia che ha distrutto 8,5 milioni di metri cubi di bosco in tre regioni – Veneto, Trentino e Friuli – sono 16.500 gli alberi adottati in crowdfunding da cittadini, istituzioni e privati di tutta Italia perché vengano piantati. Il ripristino delle zone boschive passa anche dai click di chi ha voluto dare un contributo attivo adottando un albero sul portale wownature.eu, realizzato nel dicembre 2018 dallo ...

Maltempo - le infiltrazioni fanno crollare la volta di una chiesa in una frazione del Pavese : nessun ferito : Lavinia Greci È accaduto a Livelli, una frazione di Bagnaria, dove le piogge abbondanti degli ultimi giorni hanno contribuito al cedimento. Il sagrestano è arrivato dopo l'incidente e non si sono registrati feriti Le infiltrazioni d'acqua dovute alle piogge abbondanti che si sono abbattute negli ultimi giorni, alla fine, hanno fatto crollare la volta della chiesa parrocchiale. È accaduto a Livelli, una frazione del comune di ...

Maltempo Lombardia - i nubifragi nel Pavese hanno provocato danni per 1 - 5 milioni : Il Maltempo che ha sferzato la bassa Lombardia nelle ultime 48 ore ha provocato danni per 1,5 milioni di euro nei dieci Comuni maggiormente colpiti dai nubifragi. Da quello di Casteggio a Godiasco (Pavia) sarà chiesto lo “stato di calamità” per avere accesso ai fondi. Nei prossimi giorni la regione potrà riconoscere l’emergenza Pavese e sollecitare il governo. Intanto rimangono sotto stretta osservazione Po e Ticino anche in ...

Maltempo - il Geologo : “Piano di adattamento del clima è fermo da oltre un anno” : Da una parte un territorio fragile, dall’altra il Maltempo acuito dai cambiamenti climatici. Per non dover rincorrere l’emergenza è necessario “affrontare il percorso che porta alla stesura definitiva e all’esecutività del Piano di adattamento nazionale ai cambiamenti climatici che giace ‘in sospeso’ da oltre un anno in attesa di lievi ma fondamentali modifiche”. Così Massimiliano Fazzini, Geologo e ...

Maltempo : in futuro i fenomeni meteo estremi “diverranno comuni - il rischio idrogeologico incombe sulla popolazione italiana” : “Il rischio idrogeologico che incombe sulla popolazione italiana deve essere rapidamente ridotto se non azzerato, in relazione all’estremizzazione climatica, sempre più rapida ed implacabile in atto a livello globale ed amplificata nel bacino Mediterraneo. La complessità orografica, la caratteristica di “mare caldo” tipica del Mare Nostrum, le evidenze di area “hotspot” in relazione al global warming stanno di fatto amplificando l’appena ...

Maltempo - 2019 anno di pioggia : 5 nubifragi al giorno con un aumento del 77% : Torna il Maltempo in un 2019 segnato fino ad ora dal verificarsi lungo la Penisola di cinque eventi climatici estremi al giorno tra trombe d’aria, bombe d’acqua, grandinate e nubifragi che hanno provocato gravi danni alle coltivazioni. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti in occasione della nuova perturbazione del mese di ottobre, sulla base della banca dati ESWD che ha rilevato in Italia un totale di ben 1354 eventi estremi, il 77% ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : il percorso cambia - partenza posticipata per Maltempo! Non si affronteranno Buttertubs e Grinton Moor : Non tira una bella aria nello Yorkshire: il maltempo, compagno di una vita della popolazione britannica, obbliga l’organizzazione a rivedere il percorso a pochi minuti dalla partenza. In particolare, si è deciso di eliminare dal percorso le salite di Buttertubs e di Grinton Moor, uscendo dal percorso originario all’altezza di Aysgarth per poi rientrarvi a Leyburn. Un’ulteriore conseguenza di questa situazione è che i giri da ...

Maltempo - Coldiretti : 5 grandinate al giorno in questa pazza estate - più del triplo rispetto all’anno scorso : Con l’ultima ondata di Maltempo cresce il conto dei danni provocati all’agricoltura da una pazza estate durante la quale si contano fino ad ora sul territorio nazionale in media di quasi cinque grandinate al giorno, più del triplo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (+256%%). È quanto emerge da una analisi della Coldiretti in occasione della nuova perturbazione del mese di settembre, sulla base della banca dati sugli eventi estremi ...

Previsioni Meteo 10-15 Settembre : nuove perturbazioni alimenteranno il Maltempo [MAPPE] : Come già ampiamente annunciato nei precedenti editoriali, la crisi barica che ha preso corso già da qualche giorno, proseguirà con poche interruzioni quasi fino a metà mese. Un’azione destabilizzante nordatlantica piuttosto longeva, che trova le sue ragioni di fondo in una continua alimentazione dal basso dell’attività vorticosa alle medie e alte quote. Nei bassi strati, vi è tanta energia termica da smaltire, gran parte offerta ...

Previsioni Meteo : addio caldo estivo - arrivano 3 perturbazioni che porteranno Maltempo e calo delle temperature : Il caldo estivo abbandona la Penisola: 3 perturbazioni porteranno maltempo e un calo delle temperature fino a 7-8°C. Dal 13 settembre le temperature potranno risalire in media, con massime di 28-30°C, ma non si deve temere un colpo di coda. Secondo il Meteorologo Bernardo Gozzini, direttore del Consorzio Lamma-Cnr, “la prima perturbazione proverrà dal Nord Europa e coinvolgerà tutto il Centro del continente, lambendo l’Italia e ...