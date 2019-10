È Di Maio che non ha mai creduto all' esperimento | anzi l' ha danneggiato | e dovrebbe

Dopo le Regionali in Umbria - Di Maio dice che M5s non farà mai più alleanze col PD : Negli studi di SkyTg24 il capo politico del Movimento 5 Stelle ribadisce la sua fiducia nell'attuale governo, ma fa sapere che non ci saranno più alleanze con il PD alle elezioni Regionali: "Era un esperimento e questo esperimento non ha funzionato. La teoria per cui si diceva che se ci fossimo alleati con un'altra forza politica saremmo stati un'alternativa, non è andata bene".Continua a leggere

"M5s perde consensi sia al governo col Pd che con la Lega" - dice Di Maio : Il Movimento 5 stelle è la terza via e non bisogna abbattersi per il risultato delle amministrative in Umbria. E' il senso del post pubblicato dal capo politico del Movimento, Luigi Di Maio. "Voglio iniziare questo post facendo i complimenti a Donatella Tesei, neo presidente della regione Umbria. Grazie anche a Vincenzo Bianconi per aver dato il massimo, così come vorrei ringraziare tutti gli attivisti che si sono impegnati in questa campagna ...

Di Maio dice che il Movimento non farà più alleanze locali con il PD : In un'intervista ha spiegato che è un esperimento che «non ha funzionato» e che secondo lui non dovrebbe essere riproposto

Di Maio vuole rivedere il patto col Pd : "Meglio che con la Lega - ma ci fa male lo stesso" : Il capo politico del M5s Luigi Di Maio dopo le elezioni in Umbria passa all'attacco e chiede una revisione del programma di...

Umbria - Alessandra Ghisleri a L'aria che tira : "Luigi Di Maio non è un leader" : "Si chiamavano cittadini, erano in mezzo alla gente e ora non ci vanno più". Alessandra Ghisleri, in collegamento con Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, traccia una durissima analisi sul crollo del Movimento 5 Stelle alle elezioni regionali in Umbria: "I 5 Stelle hanno perso la loro radice, na

Manovra - la canzone di Crozza-Di Maio : “Luglio - posticipo il contante perché non voglio i pos… ahi ahi ahi ahi” : Nel corso di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì in prima serata sul Nove, Crozza/Di Maio commenta lo slittamento in estate dell’abbassamento del tetto del contante e dell’obbligo del Pos e conclude cantando sulle note di “Luglio, col bene che ti voglio”: “Luglio posticipo il contante perché non voglio il pos. Ahi Ahi Ahi Ahi. Votano in tutte le regioni e io mi cxxo addoss. Ahi Ahi Ahi Ahi. Ci sei tu, o mio elettore..solo tu che sei ...

Elezioni Umbria - l’attacco di Salvini “la vittoria la dedicherò a Giuseppe Conte e a Luigi di Maio!” : Senza mezze parole e senza mezzi termini. Matteo Salvini ha attaccato i suoi nemici giurati affermando che la vittoria in Umbria la dedicherà a Giuseppe Conte e a Luigi di Maio. Poi il leader leghista ha parlato della valenza politica dell’elezione in Umbria: “Se vuoi negare il valore politico nazionale di un’elezione, non porti lì il presidente del Consiglio». Matteo Salvini ha voluto anche parlare della presenza in Umbria ...

Matteo Salvini contro Zingaretti - Conte e Di Maio : "Per me siete come moscerini sulle vacche" : Alla vigilia del voto in Umbria, dopo essersi sentito dare dell'"ubriacone del Papeete" da Nicola Zingaretti, Matteo Salvini alza il livello della tensione. Risponde al fuoco. Lo fa a modo suo, con toni durissimi. Si parte dall'attacco alla legge di bilancio: "Questa manovra economica, fra tassa sul

Giustizia - Di Maio : “Con la legge Spazzacorrotti andranno in galera anche leghisti” : “Alla Lega li abbiamo costretti a votare la legge Spazza corrotti, una legge con cui andranno in galera anche alcuni leghisti se condannati”. Lo ha detto, ricordando il governo giallo-verde, il leader del M5S Luigi Di Maio chiudendo la campagna a Perugia. L'articolo Giustizia, Di Maio: “Con la legge Spazzacorrotti andranno in galera anche leghisti” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ergastolo : Di Maio - ‘mafioso che non si pente è animale - altro che diritti’ : Perugia, 25 ott. (Adnkronos) – “Si rispettano sempre le sentenze, ma i diritti umani dei mafiosi che non si sono mai pentiti non sono la mia preoccupazione, dopo che quella gente ha sciolto nell’acido i bambini, ha ucciso persone e ha creato organizzazioni criminali. Uno che dopo aver fatto quello che ha fatto neanche si pente per me non è una questione di diritti, è una questione che stai avendo a che fare con gli animali e li ...

Di Maio - ecco perché scioperare di venerdì non è indecente : scioperare di venerdì, per chi lavora nei trasporti, permette di infliggere all'azienda il maggior danno possibile. Per questo, si sciopera in coda alla settimana, non per farsi il weekend al mare: è legittimo non lo sappia un cittadino comune. Meno che ignori chi è stato ministro del lavoro e dello sviluppo economico.Continua a leggere

Umbria - Di Maio : “Lavorare a progetto comune è già vittoria. Patto civico è terza via con eccellenze che non rispondono a partiti” : “In questa campagna è venuto fuori un senso di comunità tra di noi inaspettato. Con lo stesso spirito di comunità che abbiamo portato avanti questo mese credo che abbiamo portato avanti varie iniziative di governo. Lavorare insieme per un progetto comune è già una vittoria”. Lo ha detto a Narni il capo politico M5S Luigi Di Maio parlando delle Regionali in Umbria a sostegno di Vincenzo Bianconi. “Lo dico ai cittadini umbri ...

DiMartedì - Giovanni Floris inchioda Luigi Di Maio : "Ma che manovra avete fatto se è tutto da definire?" : "Ma che manovra avete fatto, se è tutto da discutere?". Basta poco, a Giovanni Floris, per inchiodare Luigi Di Maio in collegamento a DiMartedì e svelare il grande imbroglio politico di una manovra tagliata e cucita a fatica con la formula "salvo intese". A scatenare il conduttore di La7 è l'ennesim

Di Maio-Franceschini - il controvertice che ha sbloccato la manovra : Un’ora e mezzo di incontro mentre fuori infuriava la bufera. Nella bolla del suo studio a Palazzo Chigi, Luigi Di Maio ha chiuso la porta quando è entrato Dario Franceschini. È metà pomeriggio di lunedì. Giuseppe Conte, qualche corridoio più in là sta incontrando le delegazioni dei partiti. Mentre vanno in scena una sorta di consultazioni parallele sulla legge di stabilità, i due capi ...