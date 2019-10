Vittorio Feltri contro Nicola Zingaretti | Un poveretto | specie di personaggio

Vittorio Feltri sull'omicidio di Luca Sacchi : "Una squallida storia di droga. E la magistratura italiana..." : Ci risiamo con la droga spacciata come si trattasse di patatine fritte. Il ragazzo romano freddato con un colpo di pistola alla testa aveva richiesto, pare, una fornitura di coca a due pusher. I quali invece non erano riusciti a recuperarla ma volevano ugualmente essere retribuiti, e hanno cercato d

Mario Giordano rivela : "La lettera a Vittorio Feltri grazie a cui è iniziata la mia carriera" : Mario Giordano deve la sua carriera a Vittorio Feltri. È lo stesso conduttore a raccontare i suoi primi passi nel mondo del giornalismo: "Capii che volevo fare il giornalista già dalle elementari quando mi accorsi di non poter fare l'astronauta perché avevo paura dello spazio - spiega a Il Giornale

Vittorio Feltri - mafiosi e delinquenti "comuni" : "Chi fa distinzione tra i criminali è un idiota" : Molti giornali hanno ferocemente criticato la Corte costituzionale perché ha accolto le obiezioni dell' Europa contro il cosiddetto ergastolo ostativo. In sostanza i giudici della Consulta sostengono che anche i mafiosi e i terroristi, dopo aver scontato un cospicuo numero di anni in galera per reat

Omicidio di Luca Sacchi - Vittorio Feltri denuncia : "Droga a Roma - nessuno interviene" : Vittorio Feltri commenta con durezza il delitto di Roma in cui ha perso la vita il giovane Luca Sacchi. "L’ultimo delitto a Roma, il ragazzo morto per un colpo di pistola alla testa, è avvenuto per un bisticcio causato da motivi di droga", scrive su Twitter il direttore di Libero, "che nessuno comba

Vittorio Feltri : "Governo di un'idiozia atomica. Il contante è mio e non mi venga a rompere i cogli***" : I limiti all'uso dei contanti che vuole imporre il governo sono la certificazione ufficiale dell'idiozia atomica del ceto politico che abbiamo eletto. Un qualsiasi lavoratore, autonomo o dipendente, quando incassa il compenso per una propria prestazione professionale, è obbligato in anticipo a pagar

Champions League - Vittorio Feltri deluso dall'Atalanta : "Una maledizione - siamo una squadra..." : L'Atalanta esce, com'era ampiamente prevedibile alla vigilia, con le ossa rotte dalla trasferta di Manchester contro il City. Un 5-1 in rimonta dei Citizens che ha letteralmente annientato le residue speranze di qualificazione agli ottavi della Dea, ancora ultima a 0 punti dopo 3 partite della fase

Vittorio Feltri e la "guerra sporca dello Stato contro il Nord : presto scoppierà un casino infernale" : La Catalogna brucia. Da tempo immemorabile reclama l'indipendenza e non la ottiene. Anzi, si vede ogni giorno frustrata nelle sue ambizioni e viene mortificata dalla Spagna che le nega il diritto di mettersi in proprio. Purtroppo l'autodeterminazione dei popoli, un diritto fondamentale, è diventata

Massimo Bossetti scrive a Vittorio Feltri : "Sono innocente - cosa mi propose la pm per farmi confessare" : Gentile Direttore Feltri, forse rimarrà sorpreso che io Le scriva, ad essere sincero lo avevo in mente da molto tempo, ma la pressione della vicenda che mi ha travolto e il massacro mediatico mi hanno messo alle corde come un pugile che le ha prese di santa ragione. Ritengo che lei, da bergamasco do

Fuori dal Coro - esplosivo faccia a faccia tra Mario Giordano e Vittorio Feltri : su cosa si affrontano : Domani, mercoledì 23 ottobre, in prima serata su Rete 4, nuovo appuntamento con Fuori dal Coro. Una puntata che si annuncia con il super botto. Al centro della puntata, Mario Giordano con il direttore di Libero Vittorio Feltri, affronteranno i principali temi di attualità in un confronto "faccia a f

Vittorio Feltri : i veri poveri sono gli anziani e il Movimento 5 stelle li odia : I poveri sono sempre esistiti ed esisteranno sempre. Le cause della miseria sono varie e nessuno riesce ad eliminarle. C'è chi non lavora poiché non trova un posto e chi non sa fare alcun mestiere pertanto ha difficoltà ad avere una occupazione. Al Nord il numero degli indigenti è di gran lunga infe

Vittorio Feltri contro Bonafede : "Una cosa drammatica e disgustosa. Ministro - ecco di cosa ti devi occupare" : La notizia è di ieri ma vale anche oggi perché ha una valenza drammatica e abbastanza disgustosa. Sei agenti di custodia del carcere di Torino sono stati arrestati. Motivo, torturavano i detenuti convinti forse di essere dei giustizieri anziché dei servitori dello Stato. Già la galera è un luogo orr

Vittorio Feltri sul reddito di cittadinanza : "Se regaliamo soldi - diamoli pure ai brigatisti" : Domenica scorsa a Non è l' Arena, programma televisivo condotto magistralmente da Giletti sulla "7", era ospite l' ex terrorista Raimondo Etro, che fu protagonista con vari compagni di attentati mortali, e il dibattito in studio è stato feroce, perché quasi tutti i presenti erano contrari al fatto c

Vittorio Feltri sulla manovra - attacco totale alla politica : "Ecco perché l'Italia non cresce mai" : "Molti commentatori si lagnano perché la manovra del governo esclude la crescita, ma è sempre stato così". Vittorio Feltri, in un post pubblicato sul suo profilo Twitter, dice una semplice verità sulla legge di bilancio. "Quando l'Italia progrediva non era per merito della politica bensì nonostante

Vittorio Feltri contro Papa Francesco : "Dice che non bisogna mangiare troppo - ma lui è grasso e sta benone" : Vittorio Feltri ancora contro Papa Francesco. Questa volta il direttore di Libero non commenta la linea pro-migranti sostenuta da Bergoglio, tutt'altro: "Altro che lotta contro la fame nel mondo. Il Papa dice che mangiare troppo fa male. Ma lui è grasso e sta benone" scrive sul suo profilo Twitter.