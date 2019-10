Terremoto | ancora paura in Calabria | continua lo sciame sismico E’ collegato ai vulcani

Terremoto Centro Italia - Coldiretti : “Animali ancora sfollati - la produzione di latte cala del 20%” : Dopo tre anni alla vigilia dell’inverno nelle zone terremotate, mucche e pecore sono ancora tutte sfollate nelle strutture provvisorie perché praticamente nessuna stalla danneggiata è stata ricostruita con un calo del 20% della produzione di latte. E’ quanto denuncia la Coldiretti in occasione del più grande mercato dei produttori terremotati allestito a Roma nel triste anniversario del 26 ottobre 2016 con centinaia di agricoltori che hanno ...

Terremoto in Calabria. La terra trema ancora - scuole evacuate : Siamo a Catanzaro ed è qui che due forti scosse di Terremoto sono state registrate in mattinata. Secondo i primi dati diffusi dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il primo Terremoto è stato registrato alle ore 8.11 del 7 ottobre 2019, con epicentro nella provincia di Catanzaro. La magnitudo è 4.0 e l’epicentro è a due chilometri da Caraffa di Catanzaro, con coordinate geografiche (lat, lon) 38.89, 16.47 ad una profondità ...

Terremoto nel centro Italia. Tra Umbria e Marche la terra trema ancora : Il 25 Settembre 2019 ore 18:03 è stata registrata una scossa di Terremoto di magnitudo 3.3 e profondità 66.3 km a Montemonaco (AP). Secondo la scala Richter, un evento sismico di magnitudo 3.3 è classificato come Terremoto “molto leggero”e descritto nel modo seguente: spesso avvertito, ma generalmente non causa danni. ancora una scossa di Terremoto nel centro Italia. Il sisma di magnitudo 3.3 si è verificato al confine tra Umbria e Marche. ...

Terremoto. La terra trema ancora in Italia : persone in strada : La terra in Italia continua a tremare. Dopo la scossa di terremoto di magnitudo 3.8 registrata nel primo pomeriggio in Friuli Venezia Giulia, a tre chilometri a nord-ovest di Tolmezzo (Udine), poco dopo le 18 è stato rilevato un sisma più lieve – 2.9 di magnitudo – in Versilia. L’epicentro, come si legge sul sito dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è situato a un chilometro a ovest di Camaiore (Lucca). Il sisma ha ...

Terremoto a Norcia - ancora scosse : Umbria e Marche senza pace : Registrate diverse scosse tra ieri e oggi. La più forte - magnitudo 3.3 - a Norcia, avvertita anche ad Ascoli Piceno e...

Terremoto Centro Italia : ancora scosse al confine fra Marche - Umbria e Lazio : Proseguono le scosse di Terremoto al Centro Italia, nell'area di confine fra Marche, Umbria e Lazio, dove si sta osservando un generale incremento dell'attività sismica nell'ultimo periodo. Dopo...

Sisma Centro Italia - Conte nei paesi colpiti tre anni dopo il Terremoto : "Per ricostruire ci vorrà ancora tempo - no a nuove proroghe" : "Non è una passerella, conosco i problemi. Stiamo analizzando le criticità". Il premier non è intenzionato a concedere nuove proroghe per la presentazione delle istanze per i danni subiti per il Sisma 2016: "Dobbiamo iniziare a dire alle popolazioni interessate che a dicembre scadono i termini per la presentazione"

Pozzuoli trema ancora : lieve scossa di Terremoto avvertita dalla popolazione : Pozzuoli - Un lieve terremoto alle ore 12,27 di oggi si è verificato nella cittadina puteolana con epicentro nella zona del mare prospiciente il parcheggio di via Nicola Fasano. A darne...

Il Terremoto in Centro Italia fa ancora paura - gli edifici antisismici sono inadeguati e la mappa che aveva previsto tutto non viene considerata : Ci sono ancora le macerie del 2016 che devono essere smaltite. Ci sono ancora persone sfollate ed edifici pericolanti. Ci sono ancora scuole chiuse e interi paesi svuotati. A tre anni dal terremoto in Centro Italia il sisma torna a far paura, con le oltre centomila scosse che sono state registrate negli ultimi tre anni, con gli eventi dei giorni scorsi e con gli esperti che da anni sostengono che la sequenza del 2016 non è ancora terminata. ...

Terremoto Norcia - l’INGV : “110800 eventi in tre anni - attività sismica ancora significativa in centro Italia” : Il Terremoto di magnitudo Ml 4.1 (Mw 4.0) avvenuto questa notte, 1 settembre 2019, alle ore 2:02 italiane vicino Norcia (PG), si è verificato nell’area della sequenza dell’Italia centrale iniziata il 24 agosto 2016 con l’evento di magnitudo Mw 6.0 avvenuto nei pressi di Amatrice e Accumoli (RI) e che si è gradualmente sviluppata interessando un’ampia fascia dell’appennino centrale lunga circa 60 km, estesa in direzione NNW-SSE, dalla provincia ...

Terremoto - l’Italia trema ancora : panico tra la popolazione e cittadini in strada : trema ancora la terra, trema ancora l’Italia. E lo fa nel suo cuore, ancora scoperto, in quegli spazi che qualche anno fa avevano già conosciuto morte e distruzione. Una scossa di Terremoto di magnitudo 4.1 è stata infatti registrata nel cuore di questa notte, precisamente alle 2.00, con un ipocentro a 8 km di profondità ed epicentro 4 km di distanza da Norcia, in provincia di Perugia. Solo 13 km da Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli ...