Josip Elic | morto “il gigante” di Qualcuno volò sul nido del cuculo

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 27 ottobre 2019). Aveva 98 anni. L’attore statunitense originario del Montana interpretò Bancini, uno degli “ospiti” del manicomio disuldelassieme a Jack Nicholson nel 1975. Con il suo maestoso metro e 93 di altezza venne usato in particolare nella sequenza del campetto da basket della struttura ospedaliera. Quella dove Nicholson/McMurphy gli sale in spalla e gli chiede di avvicinarsi al canestro. Da oltre due metri McMurphy con in mano la palla prova a far capire all’altro corpulento ospite del manicomio, il “grande capo” (Will Sampson), che poi sarà protagonista del finale straordinario del film, come si fa canestro utilizzando la favorevole altezza. Intanto Bancini si metterà a portare a spasso per il campetto McMurphy dicendo la sua battuta/tormentone del film “I’m tired”.lunedì scorso a River Edge, nel New Jersey, per via delle ...

