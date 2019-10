Coldiretti | Per maltempo strage di capre e agnelli nel ragusano'

Agrialimentare : Coldiretti Veneto - nuovo codice reati per punire la fabbrica dei tarocchi (2) : (Adnkronos) - Alberto Zannol della Direzione agroalimentare ha introdotto il quadro regionale e il lavoro svolto per difendere i marchi veneti sottolineando la collaborazione con l'Osservatorio nazionale sulla criminalità agroalimentare per promuovere nuove forme legislative per la tutela del patrim

Agrialimentare : Coldiretti Veneto - nuovo codice reati per punire la fabbrica dei tarocchi : Rovigo, 25 ott. (Adnkronos) - La contraffazione e' un malaffare che fattura cento miliardi di euro. Il valore e' destinato ad aumentare se si considerano le recenti manovre della politica americana perseguita da Trump che, applicando super dazi ai prodotti ambasciatori dell’agroalimentare nazionale,

Manovra - Coldiretti : “Serve il bonus verde per contrastare lo smog” : Nella lotta allo smog va confermato in Manovra il bonus verde per favorire con le detrazioni fiscali la diffusione di parchi e giardini in città capaci di catturare le polveri e di ridurre il livello di inquinamento. E’ quanto afferma la Coldiretti in relazione alla prossima Manovra di bilancio. Si tratta di una misura strategica vitale per un Paese come l’Italia che fa parte del gruppo dei Paesi Ue che sforano sistematicamente i limiti di legge ...

Coldiretti : Rovigo - festa per i 100 anni dell'associazione : Rovigo, 18 ott. (Adnkronos) - Il centenario della fondazione di Coldiretti Rovigo si festeggia a Lendinara ricordando l'adunanza dei piccoli proprietari e fittavoli che nel 1919 gettarono le basi per la costituenda Associazione Polesana dei contadini, coloni e mezzadri. Un secolo di conquiste e batt

Smog - Coldiretti : “Con l’allarme per l’Italia - bonus verde nella manovra” : nella lotta allo Smog va confermato in manovra il bonus verde per favorire con le detrazioni fiscali la diffusione di parchi e giardini in città capaci di catturare le polveri e di ridurre il livello di inquinamento. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare il rapporto annuale sulla qualita’ dell’aria dall’Agenzia europea per l’ambiente (Aea) che assegna all’Italia il triste primato nella Ue per morti premature da ...

Sicilia : Coldiretti - ‘in 2018 oltre 378mila persone hanno chiesto aiuto per mangiare’ : Palermo, 16 ott. (Adnkronos) – Nel 2018 in Sicilia oltre 378 mila persone sono state costrette a chiedere aiuto per mangiare. Di questi circa 64mila si trovano nella fascia d’età tra 0 e 15 anni. E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti dei dati 2018 sugli aiuti alimentari distribuiti con i fondi Fead (Fondo di aiuti europei agli indigenti) attraverso l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea). ...

La Puglia che non si vede : 175 mila persone costrette a chiedere aiuto per mangiare - 25 mila sono bambini. La mappa della fame di Coldiretti : I dati diffusi in occasione della Giornata mondiale dell'alimentazione Fao. La regione è al sesto posto in Italia Aiuti con la "spesa sospesa"

Veneto : Coldiretti - 100 mila persone ricorrono alle mense assistite : Venezia, 15 ott. (Adnkronos) – Oltre centomila persone in Veneto ricorrono alle mense, ai pacchi alimentari o a altre forme di assistenza per poter mangiare: il 25% ha meno di 15 anni. Sono i dati aggiornati allo scorso anno, elaborati da Coldiretti secondo i fondi Fead diffusi dall’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Agea) alla vigilia della Giornata dell’Alimentazione indetta dalla Fao. Il quadro nazionale rivela, ...

Intesa Coldiretti-Philip Morris per filiera tabacco italiano : Cernobbio, 12 ott. – (AdnKronos) – Philip Morris Italia ha annunciato la sottoscrizione dell’Intesa con Coldiretti per l’acquisto dei migliori tabacchi in foglia coltivati in Italia. L’accordo siglato oggi rimarrà valido fino al raccolto 2020 e potrà essere prorogato fino all’anno commerciale 2023-2024. L’Intesa con Coldiretti fa seguito al verbale di Intesa siglato lo scorso marzo tra Philip ...

Povertà - Coldiretti : “In Italia 2 - 7 milioni di affamati - Campania e Sicilia al top per numero di indigenti” : La punta dell’iceberg della Povertà in Italia sono i 2,7 milioni di persone che nel 2018 sono stati addirittura costretti a chiedere aiuto per il cibo da mangiare, di cui ben un terzo concentrati tra Campania e Sicilia. E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti diffusa in occasione degli ultimi dati Eurostat sul rischio di Povertà nelle Regioni secondo i quali nei territori campani e Siciliani oltre quattro persone su dieci sono a rischio ...

Coldiretti : italiani per svolta green : 11.56 Il 90% degli italiani pensa che ogni singolo possa fare molto per proteggere l'ambiente. Lo sostiene l'indagine Coldiretti-Ixè su "La svolta green degli italiani" nel 2019, presentata al Forum dell'Agricoltura, a Cernobbio. Il 51% sostiene l'attivista Greta Thunberg e le sue battaglie per l'ambiente. Inoltre, il 44% degli italiani si impegna anche riducendo gli acquisti di prodotti con imballaggi eccessivi, il 72% sarebbe disposto a ...

Manovra - Coldiretti : per il 59% degli italiani l’ambiente crea lavoro : Secondo il 59% degli italiani dall’ambiente con la green economy possono nascere nuove opportunità di lavoro per accompagnare lo sviluppo sostenibile del Paese. E’ quanto emerge dalla prima indagine Coldiretti/Ixè su “La svolta green degli italiani” nel 2019 presentata al Forum internazionale dell’agricoltura a Cernobbio in riferimento al Green New Deal della Manovra economica del Governo con gli interventi salva clima. Solo 1 italiano su 3 ...