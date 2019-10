Agrigento | controlli straordinari del territorio | due denunce

Agrigento : contrasto a furti di uva e olive - controlli e sanzioni : Palermo, 11 ott. (AdnKronos) - controlli straordinari delle zone rurali di Agrigento dei Carabinieri che hanno contrastato furti di uva e di olive . Dalla serata di ieri alle prime luci dell’alba, sono stati svolti, in tutta la provincia, dei servizi straordinari di controllo del territorio, messi in

Agrigento : contrasto a furti di uva e olive - controlli e sanzioni : Palermo, 11 ott. (AdnKronos) – controlli straordinari delle zone rurali di Agrigento dei Carabinieri che hanno contrastato furti di uva e di olive . Dalla serata di ieri alle prime luci dell’alba, sono stati svolti, in tutta la provincia, dei servizi straordinari di controllo del territorio, messi in atto dal Comando Provinciale Carabinieri di Agrigento . Si tratta di un piano di prevenzione “a largo raggio volto a ...

Agrigento : controlli antidroga Carabinieri - tre arresti : Palermo, 12 set. (AdnKronos) – E’ di tre arresti e due denunce il bilancio dell’ultima settimana di attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare nel Comune di Sciacca (Agrigento). Arrestato dai Carabinieri un 25enne saccense, trovato in possesso di 5 grammi di cocaina, dai Carabinieri della sezione radiomobile. Sempre le ‘gazzelle” dei Carabinieri, hanno tratto in ...