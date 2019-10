Un figlio di pochi mesi e le botte alla compagna | chi sono i killer di Luca

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Francesca Bernasconi Valerio Del Grasso e Paolo Pirinoaccusati dell'omicidio diSacchi. Entrambi 21 anni hanno precedenti: Valerio per percosse e Paolo per droga Tre persone armate e con il volto coperto. È l'immagine di copertina del profilo Facebook di Paolo Pirino, 21 di San Basilio, uno dei due ragazzi fermati questa mattina e accusato dell'omicidio diSacchi, il 24enne ucciso da un colpotesta durante una rapina. Barba incolta, orecchini, petto e braccia coperte di tatuaggi. In apparenza un ragazzo come tanti, con la passione per il rap e le serie Tv come Gomorra e Romanzo Criminale, di cui postava frasi e foto sui social. "Degli altri? Non me ne frega un ca...o! Nessuno mi ha regalato niente", si legge in uno dei suoi post. E ancora: "Folle è colui che non ha mai smesso di lottare". Il tutto sempre acto da immagini di armi, che ritornano ...

