Pescara | nigeriano rompe polso a poliziotto durante un controllo

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Federico Garau Dopo l'ingessatura, 14 giorni di prognosi attribuiti dal personale medico che ha assistito l'agente al pronto soccorso. Ilera già noto per reati contro la persona e per spaccio di droga Ha aggredito i poliziotti per sfuggire ad un, riuscendo are ilad uno di essi e facendolo finire in ospedale. Il responsabile, unpluripregiudicato di 25 anni, si trova ora dietro le sbarre di una cella di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo. I fatti si sono verificatila serata di ieri nel pieno centro di, per la precisione in corso Vittorio Emanuele. Qui gli uomini del Reparto prevenzione crimine Abruzzo, impegnati in un'operazione di pattugliamento del territorio, hanno deciso di sottoporre a verifiche due extracomunitari. Nelle fasi di identificazione sono emersi tutti i precedenti di uno degli ...

