Il primo Live di «X Factor 13» | l’esordio dei giudici e il discorso di Mika su Giordana

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Mariam Rouass (Under Donne)Seawards (Gruppi)Eugenio Campagna (Over)Davide Rossi (Under Uomini)Nicola Cavallaro (Over)Lorenzo Rinaldi (Under Uomini)Booda (Gruppi)Petralia (Under Donne)Sofia Tornambene (Under Donne)Enrico Di Lauro (Under Uomini)Sierra (Gruppi)Marco Saltari (Over) La prima diretta non si scorda mai. Sfera Ebbasta, Samuel e Malika Ayane lo capiscono quasi subito, appena si accendono le luci stroboscopiche dell’XDome e ildi Xentra nel vivo. Per prendere le misure con i tempi televisivi e trovare la giusta quadra fra quello che si prova e quello che si vuole dire, dopotutto, ci vuole pratica e a consigliargli come muoversi nella maniera più consona è colei che dietro al bancone si è seduta per ben sei anni: Mara Maionchi. A 78 anni compiuti, la discografica che non riesce a trattenere le parolacce è di casa, la donna che non ha ...

