Il Messico | senza nuvole

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Tulum, Bacalar, Chichen Itza, Rio Lagartos, Holbox, Oaxaca, Hierve El Agua, Puerto Escondido sono alcuni dei luoghi catturati dal fotografo Dimitar Karanikolov in una serie di scatti intitolata Mexico from Above. Tra i paesi più affascinanti al mondo, meta fantasticata da tanti viaggiatori che bramano di potere un giorno realizzare il proprio sogno visitando questi luoghi: il, con la sua storia e i suoi paesaggi così diversi tra loro, ha catturato l’attenzione di Dimitar, che è riuscito così a realizzare scatti dal fascino unico. Dalle costruzioni Maya fino alla bellezza delle spiagge di Tulum, chissà che non venga voglia anche a voi di prenotare il prossimo viaggio dopo aver visto queste immagini. IlWired.

