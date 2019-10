Cresce l' export | surplus commerciale a 1 | 5 miliardi a settembre

Dazi : Fieragricola - Cresce export Ue-28 di latte - Italia trascinata dai formaggi (4) : (Adnkronos) - Per l’Italia i formaggi fanno la differenza. L’Italia, che fra gennaio e luglio 2019 diminuisce le esportazioni lattiero casearie in quantità (-4,3%), ma non in valore (+12,9%), si rafforza nei segmenti che rappresentano l’eccellenza del made in Italy: i formaggi, che segnano un avanza

Dazi : Fieragricola - Cresce export Ue-28 di latte - Italia trascinata dai formaggi (3) : (Adnkronos) - La paura dei Dazi trascina l’export comunitario. Entrati in vigore il 18 ottobre, i super-Dazi del 25% che Washington ha applicato all’agroalimentare europeo erano attesi da mesi. Questo in parte spiega l’accelerazione dell’export dei prodotti lattiero caseari dell’Unione europea (+9,2

Dazi : Fieragricola - Cresce export Ue-28 di latte - Italia trascinata dai formaggi (2) : (Adnkronos) - Etica, benessere animale, economia circolare e cambiamenti climatici. Sono quattro, per gli analisti di Clal, le variabili che sempre più determineranno lo sviluppo delle filiere lattiero casearie: "La zootecnia sarà sempre di più chiamata a svilupparsi in un’ottica green – commenta il

Dazi : Fieragricola - Cresce export Ue-28 di latte - Italia trascinata dai formaggi : Verona, 23 ott. (Adnkronos) - Ci sono aspettative positive per l’andamento dei mercati del latte su scala mondiale, bilanciati da una produzione in rallentamento (-0,4% nel periodo gennaio-settembre su base tendenziale i volumi dei principali paesi esportatori: Argentina, Australia, Bielorussia, Cil

Buchmesse : Cresce l’export del libro italiano - +9% nel 2018 : Dopo quasi otto anni è aumentato anche il numero di copie vendute: + 4%. Franco Levi: «Sull’export risultati straordinari, ma possiamo migliorare ancora». La rassegna è stata inaugurata dal Nobel per la Letteratura, Olga Tokarczuk

Ceta - l’accordo di libero scambio con il Canada divide Pd e M5s. Fa Crescere l’export del 13% - “ma riduce standard di sicurezza alimentare” : Il Ceta fa crescere l’export in Canada, ma i dati disponibili a quasi un anno dall’applicazione in forma provvisoria dell’accordo di libero scambio tra Ue e Canada, non accorciano le distanze tra le forze di maggioranza del Governo Conte-bis e non bastano a spazzare via i dubbi (di parte dell’esecutivo, ma anche di associazioni e organizzazioni internazionali), sugli effetti concreti della ratifica da parte del nostro Paese dell’accordo che ...

Imprese : made in Sicily conquista la Cina - export Cresce del 46% (4) : (AdnKronos) - L’inaugurazione della China International Import Expo a Shanghai, aggiunge Bettin, "ha certificato la volontà di Pechino di modificare almeno in parte l’archetipo della Cina come “fabbrica del mondo”. La fiera, gratificata dalla presenza di Xi Jinping, rappresenta l’inversione di quest

Imprese : made in Sicily conquista la Cina - export Cresce del 46% (3) : (AdnKronos) - La Sicilia si sta inserendo sempre più in questo circuito e proprio per sfruttare l’enorme potenziale dell’Isola e attirare più visitatori cinesi, Sicindustria il mese scorso ha firmato un protocollo di collaborazione con Ctrip, la più grande agenzia di viaggi online dell'Asia con 300

Imprese : made in Sicily conquista la Cina - export Cresce del 46% (2) : (AdnKronos) - Nel 2018 l’interscambio Sicilia-Cina si è attestato a quota 258,2 milioni di euro di importazioni e 214,6 milioni di esportazioni. Una fetta importante è quella rappresentata dal Food&Beverage che è tra le poche voci a far registrare un saldo positivo dell’export rispetto all’import: n

Imprese : made in Sicily conquista la Cina - export Cresce del 46% : Palermo, 12 set. (AdnKronos) - Nel 2018 le esportazioni siciliane verso la Cina sono cresciute del 46,1% grazie all’incremento notevole della farmaceutica (quasi raddoppiata rispetto al 2017) e della chimica (+34,6%), seguita a ruota da alimentari e bevande (+29,5%). Un trend che, secondo una elabor

Imprese : made in Sicily conquista la Cina - export Cresce del 46% (3) : (AdnKronos) – La Sicilia si sta inserendo sempre più in questo circuito e proprio per sfruttare l’enorme potenziale dell’Isola e attirare più visitatori cinesi, Sicindustria il mese scorso ha firmato un protocollo di collaborazione con Ctrip, la più grande agenzia di viaggi online dell’Asia con 300 milioni di utenti registrati. “La Cina ‘ ha spiegato Marco Bettin, direttore operativo della Fondazione ...

Imprese : made in Sicily conquista la Cina - export Cresce del 46% (2) : (AdnKronos) – Nel 2018 l’interscambio Sicilia-Cina si è attestato a quota 258,2 milioni di euro di importazioni e 214,6 milioni di esportazioni. Una fetta importante è quella rappresentata dal Food&Beverage che è tra le poche voci a far registrare un saldo positivo dell’export rispetto all’import: nel 2018 la Sicilia ha esportato prodotti alimentari e bevande verso la Cina per 16,7 milioni di euro (contro i 12,9 ...

Imprese : made in Sicily conquista la Cina - export Cresce del 46% : Palermo, 12 set. (AdnKronos) – Nel 2018 le esportazioni siciliane verso la Cina sono cresciute del 46,1% grazie all’incremento notevole della farmaceutica (quasi raddoppiata rispetto al 2017) e della chimica (+34,6%), seguita a ruota da alimentari e bevande (+29,5%). Un trend che, secondo una elaborazione di Sace su dati Istat, continua ad essere positivo anche nel 2019 con un +10,3% registrato tra gennaio e marzo rispetto allo ...

Imprese : made in Sicily conquista la Cina - export Cresce del 46% (4) : (AdnKronos) – L’inaugurazione della China International Import Expo a Shanghai, aggiunge Bettin, “ha certificato la volontà di Pechino di modificare almeno in parte l’archetipo della Cina come ‘fabbrica del mondo”. La fiera, gratificata dalla presenza di Xi Jinping, rappresenta l’inversione di questo paradigma, a favore della domanda di prodotti di qualità da parte dei consumatori ...