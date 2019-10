Alfonso Sacchi | padre del 24enne ucciso a Roma | Luca era un pezzo di pane Ora

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 25 ottobre 2019) “Non posso credere chenon ci sia più. I medici non ci avevano dato grosse speranze”.è ildi, ilda due rapinatori per aver reagito a uno scippo ai danni della sua ragazza, anche lei aggredita. “Non aveva neppure 25 anni, povero figlio mio. Ma perché gli hanno sparato? Ladri, farabutti, delinquenti. Me l’hanno ammazzato, me l’hannosotto gli occhi della fidanzata”, racconta ila La Stampa., racconta il, “voleva difendere la sua ragazza e poi forse ha reagito anche perché non sopportava le ingiustizie. Era undi, buono e generoso. Era molto forte, perché era un personal trainer ed era molto allenato, oltre che dalla palestra, anche dalle arti marziali in cui brillava.era un ragazzo pacifico: nonostante fosse forte ...

