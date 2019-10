Trame Una Vita dal 27 ottobre al 2 novembre | l' Alday ottiene l' annullamento del matrimonio

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Le anticipazioni di Unarelative alle puntate in onda dal 27al 2si concentrano sul turbamento di Lucia, dopo che la notizia sulle sue origini diventerà di dominio pubblico. Umiliata in quanto figlia di un amore incestuoso, la Alvarado non trascorrerà la notte a casa, causando la grande preoccupazione di Celia e Felipe. Samuel continuerà ad essere molto interessato alla giovane, arrivando ad ottenere l'delcon Blanca per potersi concentrare sulla sua nuova ricca spasimante. Ma molte persone tenteranno di mettere in guardia Lucia sulle reali intenzioni dell'. Nelle prossime puntate della telenovela, Fabiana assisterà al bacio tra Maria e Higinio e provvederà subito ad informare Casilda. Leonor, invece, si troverà in una difficile situazione a causa dei problemi riscontrati nelle prove del teatro. Unaal 2: Samuel ...

