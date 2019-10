Torna l' ora solare | lancette indietro di un' ora nella notte tra sabato e domenica

RiTorna l’ora solare : rischi da non sottovalutare : Nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre torna l’ora solare. Lancette indietro di un’ora, si dormirà di più e la sera arriverà buio prima. Ma il passaggio dall’ora legale alla solare e viceversa non si esaurisce solo nella differenza di ore di luce al giorno, ma anche in tutta una serie di piccoli fastidi che possono condizionare il benessere individuale nei primi giorni di transito da una situazione all’altra. Il ...

Sondaggi elettorali - vola la Lega : Salvini Torna al 33% - crescono anche Fdi e Fi : La manifestazione del centrodestra a piazza San Giovanni provoca un netto balzo in avanti nei Sondaggi elettorali da parte della Lega (+1,5%), ma anche di Fratelli d'Italia e Forza Italia. Nella rilevazione di Tecnè per Quarta Repubblica guadagna consensi anche Italia Viva, in seguito alla decima edizione della Leopolda.Continua a leggere

Questo fine settimana Torna l’ora solare : (foto: Getty Images) Manca ancora poco e poi dovremo dire addio all’ora legale, che ci ha garantito luce nell’arco della giornata e meno consumi in bolletta sul fronte dell’energia: nella notte fra sabato 26 e domenica 27 ottobre, alle 3:00, torna infatti l’ora solare e dovremo riportare indietro l’orologio di 60 minuti.Come per l’ora legale anche in Questo caso ci sono favorevoli e contrari: c’è chi ...

Ex Ilva - l’immunità penale (per ora) non Torna. Sindacati : ‘Ora l’azienda taglierà molti posti di lavoro’. Patuanelli : ‘A breve incontro Arcelor’ : Ha vinto la linea dura dei 17 senatori M5s: l’immunità penale (ridotta) per i gestori dell’ex Ilva di Taranto, per il momento, non tornerà. L’emendamento a prima firma di Barbara Lezzi è stato approvato dalle commissioni Industria e Lavoro del Senato e quindi il nuovo scudo penale, che sarebbe stato reintrodotto per volere di Luigi Di Maio nel dl Salva Imprese, salta. Così, non appena il decreto legge sarà convertito, ...

Previsioni Meteo Milano : breve tregua di qualche ora ma Giovedì Torna il maltempo con violenti temporali [DETTAGLI] : Previsioni Meteo Milano – tregua del maltempo sul capoluogo lombardo. Le ultime 24 ore sono state caratterizzate da pesante azione perturbata con rovesci intensi e temporali insistenti per molte ore. L’accumulo complessivo sulla città e hinterland, sommando tutti millimetri caduti negli ultimi quattro giorni, è variato mediamente tra i 60 e gli 80 mm. Un apporto di acqua massiccio di cui 40/60 mm nelle ultime 24 ore. Inevitabili i ...

Ultimi sondaggi politici elettorali di oggi - Torna ai massimi storici la Lega - bene FDI - caporetto dopo la manovra per PD e M5S : Enrico Mentana ha voluto precisare che la manovra in via di definizione porta solo tanta confusione e moltissime tasse. Il giornalista è stato molto duro nei confronti dell’attuale governo affermando anche che il centrodestra invece, ha contrapposto alla coalizione di governo una manifestazione in piazza San Giovanni a Roma con la partecipazione di oltre 200 mila persone. Il risultato di una manovra pasticciata e piena di tasse e una ...

Sondaggi elettorali Tecnè : la Lega Torna a salire. Appaiati FI e FDI : Sondaggi elettorali Tecnè: la Lega torna a salire. Appaiati FI e FDI Nell’ultimo Sondaggio elettorale elaborato da Sondaggi elettorali Tecnè: la Lega torna a salire. Appaiati FI e FDI, si rileva il rimbalzo della Lega che, dopo la flessione di settimana scorsa, torna a salire. I dati qui mostrati si basano unicamente sulla parte di campione che ha espresso l’intenzione di voto. Le rilevazioni sono state effettuate tra il 17 e ...

Serie A Basket – Olimpia Milano ancora ko : Cremona Torna al successo dopo due sconfitte : Cremona batte l’Olimpia Milano nella sfida del 5° turno di Serie A: la Vanoli torna al successo dopo due ko consecutivi, per i ragazzi di coach Messina è invece il terzo stop stagionale dopo il successo europeo sul Panathinaikos, Milano non riesce a dar seguito ad una striscia di risultati positivi. tornati nei confini italiani, i ragazzi di coach Messina vengono sconfitti da Cremona per quello che è il terzo ko in 5 gare, score tutt’altro che ...

