Stay Still di Elisa Mishto ad Alice nella Città

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Julie (Natalia Belitski) indossa sempre guanti gialli da cucina, e’ molto sicura di se’ e sembra non essere scalfita da nulla. Trascorre, per scelta, una vita all’insegna dell’ozio e di tanto in tanto decide di farsi ricoverare in una clinica psichiatrica per sfuggire a qualsiasi tipo di responsabilita’. Segni particolari: e’ una piromane. Agnes (Luisa-Céline Gaffron) lavoraclinica psichiatrica dove viene ricoverata Julie. E’ attenta verso i suoi pazienti, e diventa ben presto il supervisore di Julie.vita privata, e’ sposata ed ha una bimba di tre anni. Segni particolari: non mostra alcun interesse nei confronti della figlia. Julie e Agnes sono le protagoniste di “” di, regista italiana residente a Berlino; il film e’ stato presentatosezione Panorama Italiano diCitta.’ all’interno della Festa del Cinema di Roma....

