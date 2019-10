Maltempo e tempesta di fulmini | domani scuole chiuse in 23 Comuni | ecco dove

METEO GENOVA E SAVONA : ALLERTA ROSSA/ Maltempo - temporali e tempesta di fulmini : ALLERTA METEO ROSSA oggi a GENOVA e SAVONA: Maltempo con temporali di fulmini e acqua, allagamenti e frane, ecco la situazione.

Maltempo - nord flagellato : Milano allagata - in Liguria scuole chiuse per tempesta d'acqua : Il Maltempo s'è abbattuto sul nord. Un nubifragio in corso dalla scorsa notte sta provocando grossi disagi a Milano, con gran parte della città allagata. Il fiume Seveso...

Maltempo - nord flagellato : Milano allagata - in Liguria scuole chiuse per tempesta d'acqua : Il Maltempo s'è abbattuto sul nord. Un nubifragio in corso dalla scorsa notte sta provocando grossi disagi a Milano, con gran parte della città allagata. Il fiume Seveso...

Maltempo Veneto - Zaia : “Dal Parlamento Ue 6 milioni per la tempesta dell’autunno 2018” : “Sono felice per la risposta del Parlamento Europeo, che ringrazio per lo stanziamento. I 68.620.670 di euro destinati ai territori devastati dal Maltempo di fine autunno 2018 sono risorse fondamentali per continuare ad alimentare la monumentale organizzazione che abbiamo messo in piedi in Veneto per affrontare il post-Vaia. I 377 milioni di euro stanziati dal Governo, inclusi i primi sostegni per privati ed imprese, da cantierare entro il ...

Maltempo in Veneto - Zaia : dall’Europa “altri 68 milioni di euro per danni della tempesta Vaia” : “Sono felice per la risposta del Parlamento europeo, che ringrazio per lo stanziamento. I 68.620.670 di euro destinati ai territori devastati dal Maltempo di fine autunno 2018 sono risorse fondamentali per continuare ad alimentare la monumentale organizzazione che abbiamo messo in piedi in Veneto per affrontare il post-Vaia. I 377 milioni di euro stanziati dal Governo, inclusi i primi sostegni per privati ed imprese, da cantierare entro il 30 ...

Maltempo Spagna - è la tempesta del secolo : apocalittiche inondazioni lasciano 6 morti e tanta distruzione. Sud-Est devastato [FOTO e VIDEO SHOCK] : La situazione in Spagna è davvero apocalittica dopo le intense piogge torrenziali prodotte da una goccia fredda che ha messo in ginocchio il Sud-Est del Paese, in particolare la Comunità Valenciana, Murcia e la parte orientale dell’Andalusia. “Apocalittico” sembra proprio l’aggettivo da utilizzare davanti all’eccezionale quantità d’acqua caduta sull’area, che richiama davvero alla mente le annunciazioni bibliche. Con la morte di un 41enne ...