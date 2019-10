La pena non deve essere punizione | ci voleva la Cedu?

Ex Ilva - l’immunità penale (per ora) non torna. Sindacati : ‘Ora l’azienda taglierà molti posti di lavoro’. Patuanelli : ‘A breve incontro Arcelor’ : Ha vinto la linea dura dei 17 senatori M5s: l’immunità penale (ridotta) per i gestori dell’ex Ilva di Taranto, per il momento, non tornerà. L’emendamento a prima firma di Barbara Lezzi è stato approvato dalle commissioni Industria e Lavoro del Senato e quindi il nuovo scudo penale, che sarebbe stato reintrodotto per volere di Luigi Di Maio nel dl Salva Imprese, salta. Così, non appena il decreto legge sarà convertito, ...

Ex Ilva - l’immunità penale (per ora) non torna. I sindacati : “Ora riduzione dell’occupazione”. Patuanelli : “A breve incontro con l’azienda” : Ha vinto la linea dura dei 17 senatori M5s: l’immunità penale (ridotta) per i gestori dell’ex Ilva di Taranto, per il momento, non tornerà. L’emendamento a prima firma di Barbara Lezzi è stato approvato dalle commissioni Industria e Lavoro del Senato e quindi il nuovo scudo penale, che sarebbe stato reintrodotto per volere di Luigi Di Maio nel dl Salva Imprese, salta. Così, non appena il decreto legge sarà convertito, ...

Quel tir assassino piombato sull'auto ferma : "Chi ha ucciso mio marito non ha mai scontato la pena" : La denuncia e l'appello di Marina Fontana, palermitana, vedova di Roberto Cona, vittima di un incidente nel 2013. Anche...

Incidenti : vedova vittima strada - 'chi uccise mio marito non ha mai scontato la pena' (2) : (Adnkronos) - "Ricordo che pochi mesi dall'incidente, quando ero ancora impossibilitata a camminare da sola, qualcuno mi presentò il costo del deposito che aveva preso in custodia l'auto ridotta a rottame, con una nota che riportava: “Soccorso stradale, recupero difficoltoso, spese di demolizione, t

Vedova vittima strada : "Chi uccise mio marito non ha mai scontato la pena" : Palermo, 22 ott. (Adnkronos) - "Troppi incidenti mortali, troppa irresponsabilità, ancora troppa poca prevenzione, facciamoci un esame di coscienza tutti". E chi ha ucciso mio marito mentre guidava il suo tir non ha mai scontato un giorno di carcere nonostante la pena a 3 anni di reclusione. E' la d

Di Pietro : carcere per evasori? Problema non è anni di pena - ma quanti evasori prendi : Roma – Arrivano le parole di Antonio Di Pietro in merito alla politica adottata sugli evasori, soffermandosi anche sulla necessità di una riforma se si vuole realmente adottare tale politica. Di Pietro: “carcere evasori? Il Problema non è quanti anni di pena prevedi nel codice penale, il Problema è quanti evasori riesci a prendere. Oggi come oggi una vera riforma implica il raddoppio del personale giudiziario e di polizia, il raddoppio dei ...

Evasione fiscale - Migliore (Italia Viva) a Bonafede : “Decreto d’urgenza non è strada giusta per cambiare norme penali” : Mentre sta per iniziare il vertice di maggioranza sulla manovra a Palazzo Chigi, alle affermazioni del ministro Bonafede sulle norme per il carcere per i grandi evasori e la confisca per sproporzione per chi una cifra superiore ai 100 mila di euro di Evasione fiscale replica Gennaro Migliore, deputato di ‘Italia viva‘. “La decretazione d’urgenza non credo sia la strada giusta per cambiare le norme ...

Felicity Huffman in galera - l’attrice si è consegnata ma non sconterà tutta la pena per il caso tangenti e college : Felicity Huffman si è consegnata alla prigione federale martedì 16 ottobre per scontare la sua pena dopo essere stata condannata nel processo per frode per il caso delle mazzette per le ammissioni al college. L'attrice di Desperate Housewives, l'amata Lynette Scavo della serie ABC, ha ammesso di aver commesso il reato e si è detta pentita di fronte al giudice, che l'ha condannata a 14 giorni di carcere, un anno di libertà vigilata e 250 ore ...

Ex Ilva - la maggioranza alle prese con il ‘no’ di 17 senatori M5s al nuovo scudo penale. L’ex ad Jehl : “Non cambiare le regole a metà partita” : La maggioranza ha di nuovo un problema con l’immunità penale per l’ex Ilva. Dopo aver tolto del tutto lo scudo dai processi per i gestori dell’acciaieria tarantina ed aver fatto marcia indietro per evitare che ArcelorMittal desse seguito all’annuncio di abbandonare gli impianti, il nodo resta. Perché la reintroduzione parziale e a tempo inserita nel dl Salva-Imprese non va giù a tutti i senatori del Movimento Cinque ...

L’Uganda non introdurrà la pena di morte per i rapporti sessuali omosessuali : Un portavoce del presidente ugandese Yoweri Museveni ha detto che il paese non imporrà la pena di morte per i rapporti sessuali omosessuali, dopo che alcuni giorni fa il ministro per l’Etica e l’integrità Simon Lokodo aveva parlato della possibilità di

F1 - GP Giappone 2019 : jump-start di Sebastian Vettel. Perché non è stato penalizzato? : Il Gran Premio del Giappone 2019 di F1 era iniziato in questa lunga domenica nel migliore dei modi per la Ferrari, che aveva conquistato con pieno merito per la terza volta in stagione tutta la prima fila durante le qualifiche rinviate al mattino. Sebastian Vettel, in splendida forma, aveva sfruttato al meglio l’extra potenza della Rossa per trovare il nuovo record della pista e la seconda pole position dell’anno, davanti al compagno ...

Federer furioso a Shanghai! penalty point e scontro con l’arbitro : la rabbia non cessa nemmeno in sala stampa [VIDEO] : Roger Federer perde le staffe durante il match di Shanghai contro Zverev: la rabbia non si placa nemmeno in sala stampa Nei quarti di Shanghai giocatisi ieri, è avvenuto qualcosa di più unico che raro: a Roger Federer è stato assegnato un Penalty point. Lo svizzero, già abbastanza nervoso per le difficoltà del match contro un ottimo Zverev, ha lanciato (involontariamente) un pallina fra il pubblico. l’arbitro Forcadell lo ha ammonito per ...

Pd Campidoglio : dipendenti Multiservizi non devono essere penalizzati da Comune : Roma – “Quanto sta accadendo dopo il servizio della trasmissione delle ‘Iene’ sulla raccolta differenziata per le utenze non domestiche e’ inaccettabile. A seguito della comunicazione di Roma Capitale di interrompere i pagamenti verso la societa’ Multiservizi oltre 4.500 dipendenti si vedranno erogare uno stipendio decurtato di circa il 30%”. “Una decisione iniqua e incomprensibile che colpisce in ...

pena di morte : “Da undici anni scriviamo lettere a un detenuto americano condannato alla pena capitale. E non smetteremo mai” : Randy Halprin, 40 anni, doveva morire il 10 ottobre, nel giorno della Giornata mondiale contro la pena di morte, con un’iniezione letale nel carcere texano Polunsky Unit. Qui, da quasi vent’anni, l’uomo è detenuto nel braccio della morte. Da quando il 24 dicembre del 2000 partecipò alla più grande evasione di prigionieri mai avvenuta in Texas, insieme ad altri sei detenuti di un carcere a Sud di San Antonio, Texas. Il piano di ...