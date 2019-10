È morta Roberta Fiorentini | interpretava Itala nella serie Boris

È morta Roberta Fiorentini - la segretaria Itala della serie cult Boris : Si è spenta giovedì 24 ottobre l’attrice Roberta Fiorentini , nota al grande pubblico per l’interpretazioen del personaggio della segretaria di edizione Itala nella serie televisiva cult Boris . L’attrice aveva 70 anni e il 22 novembre ne avrebbe compiuti 71. A dare notizia del decesso è stata la pagina Facebook dedicata alla fiction, pubblicando un messaggio di condoglianze alla famiglia: “Con grande dispiacere vi annuncio ...

