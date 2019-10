Così il pol corr uccide l' avventura

Fake – La fabbrica delle notizie : Così le cyber-truppe manipolano i voti : Al via stasera sul NOVE, il nuovo programma – produzione LaPresse per Discovery Italia – di approfondimento giornalistico condotto da Valentina Petrini ogni mercoledì alle 23:30. Il programma affronta il fenomeno delle Fake news attraverso casi reali, Fake news “fredde” e “calde” analizzate ogni settimana con il contrappunto di ospiti in studio e le analisi di debunker professionisti. Stasera ospiti Ferruccio de Bortoli e la “Iena” ...

Fedez sostiene Soundreef : “Così è caduto il monopolio Siae” : "La musica è cambiata", con Soundreef il monopolio per autori ed editori è caduto. L'innovazione ha rivoluzionato l'industria musicale in Italia. "La musica è cambiata" è il titolo del libro (edito da Il Salvagente per la collana editoriale ZeroTruffe, in edicola dal 23 ottobre e in libreria dal 23 dicembre) scritto da Davide D'Atri, ad e fondatore di Soundreef, che ripercorre otto anni di battaglie imprenditoriali, legali e procedurali che ...

Così la delega per il Commercio estero diventa un caso politico : Roma. La prima volta, il 26 settembre, toccò a Stefano Buffagni. Bisognava individuare un responsabile del governo che s’intendesse di Commercio da mandare in quel di Tianjin, per il Business Forum Italia-Cina: e Luigi Di Maio, non sapendo chi incaricare, chiese al neo viceministro dello Sviluppo di

“Mai vista Così”. La ‘nuova’ Tina Cipollari è irriconoscibile : le immagini volano sui social : Sempre ironica e divertente, Tina Cipollari è uno dei personaggi più amati della televisione italiana. Con le sue battute, la sua ironia e le irriverenti opinioni, la Cipollari è uno dei volti di “Uomini e Donne”, programma ideato e condotto da Maria De Filippi. Sin dalle sue prime apparizioni sul piccolo schermo si fa notare per il suo atteggiamento provocatorio da improbabile vamp, testimoniato dai variopinti boa che porta al collo, dai ...

Il prete-poeta Cosimo Schena sta spopolando su Spotify : Sta spopolando sul web il poeta dell’amore, chiamato così da tutti coloro che hanno letto o ascoltato le sue poesie.

Fondina rotta - pistola tra la folla Così devono lavorare i poliziotti : Dopo i tragici fatti della questura di Trieste un nuovo episodio che getta una luce inquietante sui mezzi in dotazione alle forze dell'ordine Segui su affaritaliani.it

Viagra - l'effetto inaspettato sui trapianti : Così aiuta a estrapolare le cellule staminali : Uno studio sensazionale condotto sui topi dai ricercatori dell'università della California di Santa Cruz, riportato sulla rivista Stem Cell Reports, ha rivelato che il Viagra ha la stessa efficacia dei medicinali utilizzati per estrapolare le cellule staminali dai donatori. La pillolina blu è quindi

San Siro - la nuova ipotesi : conservare parte del Meazza a fianco del nuovo impianto. Così i club sperano di convincere la politica : conservare una parte del vecchio San Siro, magari per costruirci all’interno un centro commerciale o per ristrutturarlo e farlo diventare un secondo stadio per le squadre femminili e per ospitare altri eventi. È l’intervento che Milan e Inter stanno pensando di chiedere a Populous e Manica-Sportium, i due studi firmatari dei progetti per un nuovo stadio a San Siro. Lo rivelano il Corriere della Sera e La Gazzetta dello Sport, ...

Tina Cipollari - confessione choc : “I primi giorni sono stati faticosi” : Tina Cipollari, confessione sulla dieta: “primi giorni faticosi poi…” Si dice che chi vuole la bicicletta poi deve pedalare e questo lo deve fare anche la simpatica ed energica Tina Cipollari la quale ha annunciato di voler perdere peso e di cambiare le sue abitudini alimentari. A Uomini e Donne Magazine la popolare opinionista ha fatto una confessione: “I primi tre giorni sono stati faticosi perché abituata a ...

Lozano incanta con il Messico e a Napoli sognano di vederlo giocare Così : Lozano continua ad incantare in Messico, scrive la Gazzetta dello Sport, dopo la prestazione dell’attaccante del Napoli nella sua Nazionale contro il Bermuda. l’attaccante del Napoli è considerato la stella, il talento emergente di un calcio che ha avuto in Hugo Sanchez, la migliore espressione della propria storia. Questo entusiasmo ha in qualche modo rincuorato anche i tifosi del Napoli che dopo la brillante partenza contro al Juve ...

Bce - la rivincita di Draghi : «L’euro mai Così popolare» : La lezione alla Cattolica. Il presidente Eurotower attacca il populismo e difende la virtù del coraggio. Ottimista sull'Europa: «Oggi a essere messo in discussione è chi dubitava»

Mario Draghi gonfia il petto : “L’Euro non è mai stato Così popolare” : "L'euro è popolare come mai prima d'ora e il sostegno all'Unione europea è ai massimi dai tempi della crisi", ha dichiarato Mario Draghi - insignito della laurea honoris causa dall'Università Cattolica di Milano - in quella che si annuncia come una delle sue ultime uscite pubbliche da presidente della Bce,Continua a leggere

Joker non è il capolavoro di cui parlate (e va bene Così) : Una scena del film Sono tempi mordi e fuggi in cui il presente è già passato, e il semplice esercizio della memoria può essere visto come qualcosa di eccentrico. Perciò negli ultimi giorni le nostre bacheche social sono state inondate da decine di messaggi estasiati dopo la visione di Joker, ritenuto nell’ordine un trattato di sociologia, un pamphlet politico di efficacia senza pari, una meditabonda riflessione sullo strapotere e ...