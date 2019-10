Anastasia | la ragazza di Luca | ucciso a Roma per difenderla | Gli hanno sparato

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 24 ottobre 2019) “è sotto shock. L’ho incontrata un attimo. Ha detto che lei era a terra edavanti ai suoi occhi”. A dirlo un amico di famiglia diSacchi, il ragazzocon un colpo di pistola durante una rapina a. “È sconvolta - prosegue l’amico, lasciando la terapia intensiva dell’ospedale San Giovanni - è una tragedia enorme.naturalmente ha reagito quando ha visto che la fidanzata era stata colpita con una mazza alla testa ed era finita a terra. Certo non pensava che tirassero fuori la pistola”.C’è grande dolore davanti all’ingresso del pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni. ”È stata peggio di un’esecuzione”, aggiungono altri amici, “Sparare un colpo alla testa a bruciapelo, uccidere per uno zainetto è assurdo. È ...

