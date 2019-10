“Ti ammazzo brutto cane” Daspo a calciatori per aggressione all’arbitro

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Denunciati e daspati, riporta oggi il Messaggero, alcunidi seconda categoria che durante la partita Polisportiva Giovanni Castello e il Tormarancio avevano aggredito l’arbitro Manate, calci e pugni al direttore di gara, Daniele Pozzi, reo di avere espulso un giocatore al trentesimo del primo tempo.«Ti uccido, ti, adesso prendo la mazza e ti uccidocane, tu sei un infame devi morire», alcune delle intimidazioni subite. La partita era stata sospesa al 45esimo e la giustizia sportiva aveva decretato la sconfitta a tavolino per0 a 3 al Tormarancio, un’ammenda di 1500 euro, il provvedimento di gioco a porte chiuse fino al giugno 2020 e la squalifica dei cinqueresponsabili. Successivamente poi la divisione Anticrimine ha inflitto loro anche il, di 5 anni per quattro e di 3 per un altro Pozzi, finito in pronto soccorso con ferite giudicate ...

