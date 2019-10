Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) “Questa è una delle. Ora èpiedi”. In un video, rilanciato da analisti internazionali come Mutlu Civiroglu, un gruppo di uomini appartenente alle fazioni supportate dalla Turchia esulta per l’uccisione di una combattentetra Kobane e Tal Abyad. Il gruppo, in particolare, è quello di Faylaq Majid, coinvolto nella battaglia nella regione di Idlib contro il regime di Bashar al-Assad e alleato di compagini jihadiste come quella di Tahrir al-Sham e Ahrar al-Sham. L’identità della milizia è rivelata, nel filmato, dagli stessi combattenti e confermata dai ricercatori del Rojava Information Center. L'articoloed: “Lepiedi”. Analisti: “È gruppo jihadista che combatteva a Idlib” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Cascavel47 : Siria, uccidono curda ed esultano: “Le vostre puttane sono sotto i nostri piedi”. Analisti: “È gruppo jihadista che… - TutteLeNotizie : Siria, uccidono curda ed esultano: “Le vostre puttane sono sotto i nostri piedi”. Analisti… - ilfattovideo : Siria, uccidono curda ed esultano: “Le vostre puttane sono sotto i nostri piedi”. Analisti: “È gruppo jihadista che… -