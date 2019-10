Oro paralimpico e eutanasia | la scelta finale di Marieke

Addio a Marieke Vervoort - Oro paralimpico a Londra 2012. Aveva 40 anni : Si è spenta all'età di 40 anni la campionessa paralimpica belga Marieke Vervoort. L'atleta è morta di eutanasia, la quale è legale in Belgio e di cui Aveva firmato i documenti per accedervi già nel 2008. La Vervoort soffriva di una malattia muscolare degenerativa sin dall'età di 14 anni, la quale le

Trionfo mondiale per Bebe Vio : è Oro nel fioretto paralimpico : Bebe Vio ce l’ha fatta, è riuscita a calare il tris. La veneta fiorettista conquista la medaglia d’oro nel fioretto femminile, categoria B, ai campionati del Mondo di scherma paralimpica, attualmente in corso a Cheongju, in Corea del Sud. Si tratta per lei del terzo titolo, le precedenti in Ungheria, nel 2015 ed a Roma nel 2017. La gioia incontenibile per il successo ottenuto è esplosa al termine della finale contro la cinese Xiao Rong, ...

Ancora un Trionfo per Bebe Vio. L'atleta veneta ha conquistato la medaglia d'oro nel fioretto femminile, categoria B, ai Campionati del Mondo di ...

Ciclismo paralimpico - Mondiali 2019 : pioggia di medaglie nell’ultima giornata. Mazzone fa il tris d’Oro - Zanardi d’argento : Si è conclusa nella giornata di ieri un’edizione 2019 dei Mondiali di paraCiclismo a Emmen (Olanda) da incorniciare per l’Italia. La formazione tricolore ha terminato la propria avventura con un bottino di medaglie decisamente importante: 8 ori, 3 argenti e 2 bronzi. Nell’ultimo giorno di gare Luca Mazzone si è tolto la soddisfazione di conquistare il proprio terzo titolo iridato in questa competizione, aggiudicandosi la prova ...

Nuoto paralimpico - Mondiali 2019 : Oro per Stefano Raimondi - Carlotta Gilli d’argento : Si chiude con un bottino di un oro, tre argenti e tre bronzi per l’Italia la sesta giornata dei Mondiali di Nuoto paralimpico in corso a Londra. Andiamo a scoprire tutti i medagliati azzurri odierni. Nei 100 rana SB9 maschili arriva l’oro di Stefano Raimondi, primo in 1’05″58, davanti al canadese James Leroux, al record panamericano con 1’08″56, mentre è terzo il russo Dmitrii Bartasinskii in ...

Nuoto paralimpico - Mondiali 2019 : doppio Oro per Arianna Talamona! Vittorie nei 50 farfalla e nei 200 misti : Si chiude con un bottino di due ori, due argenti e due bronzi per l’Italia la quarta giornata dei Mondiali di Nuoto paralimpico in corso a Londra. Andiamo a scoprire tutti i medagliati azzurri odierni. I due ori portano entrambi la firma di Arianna Talamone, che prima si impone nei 50 farfalla S5 femminili in 45″62, andando a precedere la brasiliana Joana Maria Da Silva Neves Euzebio, seconda in 47″21, e la turca Sevilay ...